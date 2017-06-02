Закончились «Ёрдынские игры – 2017»

По традиции в день открытия Ёрдынских игр состоялся шаманский обряд Ехэ (Большой) Тайлаган с участием шаманов и старейшин родов. В официальной церемонии открытия выступило более 400 артистов из Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа. Они исполнили вокально-хореографическую постановку «Многонациональная мозаика Сибири», участие в которой приняли коллективы национально-культурных центров Иркутской области, затем была зажжена чаша огня Ёрдынских игр.В культурную программу фестиваля впервые были включены фестиваль этнического костюма «Нити времени» и фестиваль этнической музыки. Состоялся ставший традиционным фестиваль кругового танца евразийских народов, который объединил более 400 участников из разных регионов. 47 мастеров-ремесленников приняли участие в выставке-ярмарке изделий народного творчества.Кульминацией праздника стал конкурс «Красавица Ёрдынских игр». Участие в нём приняли десять девушек из Иркутской области, республик Бурятия, Саха (Якутия) и соседней страны Монголии. Гран-При завоевала Василена Шарина из Республики Саха (Якутия). Первое место у Сэсэг Цыбиковой из Республики Бурятия. Второе и третье места заняли представительницы Иркутской области Дарима Аюрова и Вероника Петонова.В спортивной части Ёрдынских игр состоялись состязания в национальных видах спорта. В якутском национальном спорте перетягивании палки впервые золото получили спортсмены Иркутской области.- сказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.Общий призовой фонд спортивных соревнований составил 1,4 млн рублей. Их предоставил фонд «Отражение». Премии получили 74 спортсмена. Самую крупную – 150 тысяч рублей – на церемонии закрытия VI Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры – 2017» Губернатор Сергей Левченко вручил представителю Республики Бурятия Балдану Цыжипову победителю соревнований по многоборью «Игры Бааторов (богатырей) Срединного мира».Кульминацией праздника стал обрядовый круговой танец ёхор. Участники и гости праздника замкнули два круга вокруг горы Ехэ Ёрд. Ёхор исполнило около 5 тысяч человек.