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Закончились «Ёрдынские игры – 2017»


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Сегодня, 11:40
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Закончились «Ёрдынские игры – 2017»

Более 10 тысяч человек приняло участие в VI Международном этнокультурном фестивале «Ёрдынские игры – 2017», который прошёл у горы Ехэ-Ёрд в Ольхонском районе Иркутской области 16-17 июня. Это традиционный праздник кочевых народов, который проходит на одном месте несколько сотен лет. Сейчас его учредителями являются Иркутская область, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия) и Забайкальский край. В мероприятии приняли участие делегации этих регионов, также прибыли представители Алтайского края, республик Кыргызстан, Казахстан, Калмыкия.

По традиции в день открытия Ёрдынских игр состоялся шаманский обряд Ехэ (Большой) Тайлаган с участием шаманов и старейшин родов. В официальной церемонии открытия выступило более 400 артистов из Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа. Они исполнили вокально-хореографическую постановку «Многонациональная мозаика Сибири», участие в которой приняли коллективы национально-культурных центров Иркутской области, затем была зажжена чаша огня Ёрдынских игр.

Закончились «Ёрдынские игры – 2017»

В культурную программу фестиваля впервые были включены фестиваль этнического костюма «Нити времени» и фестиваль этнической музыки. Состоялся ставший традиционным фестиваль кругового танца евразийских народов, который объединил более 400 участников из разных регионов. 47 мастеров-ремесленников приняли участие в выставке-ярмарке изделий народного творчества.

Кульминацией праздника стал конкурс «Красавица Ёрдынских игр». Участие в нём приняли десять девушек из Иркутской области, республик Бурятия, Саха (Якутия) и соседней страны Монголии. Гран-При завоевала Василена Шарина из Республики Саха (Якутия). Первое место у Сэсэг Цыбиковой из Республики Бурятия. Второе и третье места заняли представительницы Иркутской области Дарима Аюрова и Вероника Петонова.

Закончились «Ёрдынские игры – 2017»

В спортивной части Ёрдынских игр состоялись состязания в национальных видах спорта. В якутском национальном спорте перетягивании палки впервые золото получили спортсмены Иркутской области.

- В Ёрдынских играх представлены виды спорта, которыми азиатские народы занимались много веков. Это шахматы «шатар», стрельба из лука, якутские национальные прыжки, мас-рестлинг (перетягивание палки), традиционная борьба и многоборье – «Игры Бааторов Срединного мира». Возможно, в будущем программа будет расширена: с Ассамблеей народов Евразии мы обсуждаем вопрос проведения евразийских игр под эгидой ассамблеи через два года, - сказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.

Общий призовой фонд спортивных соревнований составил 1,4 млн рублей. Их предоставил фонд «Отражение». Премии получили 74 спортсмена. Самую крупную – 150 тысяч рублей – на церемонии закрытия VI Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры – 2017» Губернатор Сергей Левченко вручил представителю Республики Бурятия Балдану Цыжипову победителю соревнований по многоборью «Игры Бааторов (богатырей) Срединного мира».

Кульминацией праздника стал обрядовый круговой танец ёхор. Участники и гости праздника замкнули два круга вокруг горы Ехэ Ёрд. Ёхор исполнило около 5 тысяч человек.

Фото: Irkutsk.bezformata.ru

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