Стартовала акция «Вода - территория безопасности»



Сибирский региональный центр МЧС России призывает соблюдать правила безопасности у воды и не оставлять детей без присмотра. Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на родителях и педагогах.



Опыт комплексного обеспечения безопасности и повышения эффективности профилактической работы на водоёмах был получен сибирскими регионами прошлым летом. Результатом масштабной межведомственной акции «Вода – территория безопасности» стало существенное улучшение обстановки на протяжении купального сезона. Так, количество происшествий с маломерными судами снижено в среднем на 18 процентов, трагических случаев – на 24 процента. Происшествий на пляжах не допущено.Госинспекторы по маломерным судам, спасатели и другие специалисты МЧС России совместно с представителями правоохранительных органов, местной власти, общественных организаций и сельскими старостами возьмут на особый контроль безопасность населения у воды. Инспектирующие организуют внеплановые проверки пляжей, мест детского отдыха и оздоровления, туристических баз, расположенных вблизи воды. Внимание надзорных групп будет направлено также на несанкционированные места отдыха, на водителей маломерных судов, в том числе осуществляющих перевозку отдыхающих и участвующих в развлекательных мероприятиях на воде.Среди населения будет организована разъяснительная работа о правилах безопасности поведения на водоёмах в летний период. В оздоровительных лагерях специалисты проведут тематические занятия с детьми о правилах купания и безопасного отдыха на берегу, продемонстрируют приёмы оказания первой помощи утопающим и при других экстремальных ситуациях.В необорудованных местах отдыха будут организованны временные мобильные спасательные посты. Для мониторинга обстановки, выявления нарушителей безопасного поведения и оказания помощи планируется применение беспилотных летательных аппаратов.