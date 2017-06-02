Подаренный спектакль

Оксана ТИХАЯ,

фото Андрея ЛЕВКУНА

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Сказать, что ангарские зрители увидели нечто особенное, ничего не сказать. Лучшие песни в исполнении прославленного мужского хора; сплетённые в одно целое театр и вокал; прекрасные декорации, живой оркестр… И сама тема постановки. Скажем прямо, такая духовная пища не каждому по зубам. Однако объединение на одной сцене духовной музыки и мультимедийных технологий оказалось не только новаторским, но и весьма органичным. На огромном экране под бесподобное исполнение вокалистов оживали лики святых, знаменитые фрески и документальные кадры.Уместить рассказ о почти всех российских монархах в двухчасовое представление без антракта – задача не из лёгких. Чтобы не превратить его в сухое изложение фактов, были приглашены артисты театра и кино: Ирина БЕЗРУКОВА, Надежда МАРКИНА, Светлана СЕРГЕЕВА, Артем КАМИНСКИЙ, Гела МЕСХИ.- рассказала нашей газете перед началом постановки Ирина БЕЗРУКОВА.Её поддержал Артем КАМИНСКИЙ: