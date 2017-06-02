Подаренный спектакль

Недавно наш город снова посетил один из самых известных хоровых коллективов России – хор Сретенского монастыря. На этот раз с грандиозной концертно-театральной программой «Романовы. Молитва о России», посвященной 300-летней истории династии. Этот масштабный тур, который до конца лета охватит 22 российских города, стал возможен благодаря организатору проекта НК «Роснефть».Чтобы сделать представление незабываемым, совсем необязательны гламурный блеск, перья и красивая подтанцовка.
Сказать, что ангарские зрители увидели нечто особенное, ничего не сказать. Лучшие песни в исполнении прославленного мужского хора; сплетённые в одно целое театр и вокал; прекрасные декорации, живой оркестр… И сама тема постановки. Скажем прямо, такая духовная пища не каждому по зубам. Однако объединение на одной сцене духовной музыки и мультимедийных технологий оказалось не только новаторским, но и весьма органичным. На огромном экране под бесподобное исполнение вокалистов оживали лики святых, знаменитые фрески и документальные кадры.
Уместить рассказ о почти всех российских монархах в двухчасовое представление без антракта – задача не из лёгких. Чтобы не превратить его в сухое изложение фактов, были приглашены артисты театра и кино: Ирина БЕЗРУКОВА, Надежда МАРКИНА, Светлана СЕРГЕЕВА, Артем КАМИНСКИЙ, Гела МЕСХИ. - Мы, актеры, не столько играем в этом спектакле драматические роли, сколько проживаем текст, донося до зрителя знаковые моменты истории династии Романовых. Над текстами работали лучшие историки. Каждый из Романовых был личностью со своим отношением к правлению страной. И я очень счастлива своему участию в этом проекте. В отличие от избалованной столичной публики в небольших городках и поселках нашу труппу всегда принимают горячо и с благодарностью,
- рассказала нашей газете перед началом постановки Ирина БЕЗРУКОВА.
Её поддержал Артем КАМИНСКИЙ:
- Этот спектакль нам подарила судьба, и мы очень тепло относимся к великому историческому материалу. Так хочется заразить им зрителя!
Оксана ТИХАЯ,
фото Андрея ЛЕВКУНА
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