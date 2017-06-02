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Подаренный спектакль


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Вчера, 11:55
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Недавно наш город снова посетил один из самых известных хоровых коллективов России – хор Сретенского монастыря. На этот раз с грандиозной концертно-театральной программой «Романовы. Молитва о России», посвященной 300-летней истории династии. Этот масштабный тур, который до конца лета охватит 22 российских города, стал возможен благодаря организатору проекта НК «Роснефть».

Подаренный спектакль
Чтобы сделать представление незабываемым, совсем необязательны гламурный блеск, перья и красивая подтанцовка.

Сказать, что ангарские зрители увидели нечто особенное, ничего не сказать. Лучшие песни в исполнении прославленного мужского хора; сплетённые в одно целое театр и вокал; прекрасные декорации, живой оркестр… И сама тема постановки. Скажем прямо, такая духовная пища не каждому по зубам. Однако объединение на одной сцене духовной музыки и мультимедийных технологий оказалось не только новаторским, но и весьма органичным. На огромном экране под бесподобное исполнение вокалистов оживали лики святых, знаменитые фрески и документальные кадры.

Уместить рассказ о почти всех российских монархах в двухчасовое представление без антракта – задача не из лёгких. Чтобы не превратить его в сухое изложение фактов, были приглашены артисты театра и кино: Ирина БЕЗРУКОВА, Надежда МАРКИНА, Светлана СЕРГЕЕВА, Артем КАМИНСКИЙ, Гела МЕСХИ.

- Мы, актеры, не столько играем в этом спектакле драматические роли, сколько проживаем текст, донося до зрителя знаковые моменты истории династии Романовых. Над текстами работали лучшие историки. Каждый из Романовых был личностью со своим отношением к правлению страной. И я очень счастлива своему участию в этом проекте. В отличие от избалованной столичной публики в небольших городках и поселках нашу труппу всегда принимают горячо и с благодарностью, - рассказала нашей газете перед началом постановки Ирина БЕЗРУКОВА.

Её поддержал Артем КАМИНСКИЙ:

- Этот спектакль нам подарила судьба, и мы очень тепло относимся к великому историческому материалу. Так хочется заразить им зрителя!

Оксана ТИХАЯ,
фото Андрея ЛЕВКУНА


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