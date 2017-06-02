Что будет?

21 ИЮНЯ, СРЕДА



22 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ



23 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА



24 ИЮНЯ, СУББОТА



25 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ



26 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Центральная городская библиотека, вход свободный.посвященная Дню начала ВОВ, музей Победы, вход свободный.площадь у музея Победы.парк строителей.В дни проведения выпускных балов (22 – 27 июня, 29 июня – 1 июля) запрещена розничная продажа алкогольной продукции на территории АГО с 14.00 до 23.00 (кроме учреждений общественного питания).спортивная площадка школы № 16, ДК «Одинск».парк за ДК «Нефтехимик».забег по пересечённой местности, старт по адресу: по дороге Ангарск-Тальяны, перед мостом через реку Ода, съезд с дороги направо (обязательна предварительная регистрация на сайте www.angtrl.tilda.ws), тел.: 8(924) 713-03-11, 8(914) 956-66-47, 8(952) 630 -51 -24.на территории клуба «Русич» (85 кв-л, дом 31).площадь у ТРЦ «Фестиваль».Мероприятия пройдут по адресу: 212 кв-л, у дома 15.Программа:с 24 июня по 17 сентября, работает выставка ювелирных украшений Даши НАМДАКОВА, Иркутск, галерея В.БРОНШТЕЙНА, ул. Октябрьской Революции, 3, тел. 8(3952) 20-92-08 (круглосуточный автоответчик), 75-60-30.