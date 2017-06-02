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Что будет?


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Вчера, 12:59
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21 ИЮНЯ, СРЕДА

15.00 – летний читальный зал, Центральная городская библиотека, вход свободный.

22.00 – акция «Свеча памяти», посвященная Дню начала ВОВ, музей Победы, вход свободный.

22 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

9.00 – акция, посвящённая Дню памяти и скорби, - «Нам помнить и жить!», площадь у музея Победы.

16.00 – «Ангарская танцплощадка», парк строителей.

23 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

Трезвая пятница. В дни проведения выпускных балов (22 – 27 июня, 29 июня – 1 июля) запрещена розничная продажа алкогольной продукции на территории АГО с 14.00 до 23.00 (кроме учреждений общественного питания).

24 ИЮНЯ, СУББОТА

9.00 – национальный бурятский праздник Сур-Харбан, спортивная площадка школы № 16, ДК «Одинск».

11.00 – 17.00 – Ангарский Арбат, парк за ДК «Нефтехимик».

11.00 - Ангарский трейл, забег по пересечённой местности, старт по адресу: по дороге Ангарск-Тальяны, перед мостом через реку Ода, съезд с дороги направо (обязательна предварительная регистрация на сайте www.angtrl.tilda.ws), тел.: 8(924) 713-03-11, 8(914) 956-66-47, 8(952) 630 -51 -24.

11.00 – туристический слёт молодых семей, на территории клуба «Русич» (85 кв-л, дом 31).

13.00 – фестиваль красок, площадь у ТРЦ «Фестиваль».

25 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

День молодёжи.
Мероприятия пройдут по адресу: 212 кв-л, у дома 15.

Программа:

11.00 – мультигонка;

11.30 – соревнования по паркуру;

13.00 – 16.00 – работают площадки: боди-арт, армрестлинг;

16.00 – открытие молодёжного центра «Лифт»;

17.00 – фестиваль красок;

19.00 – битва DJ;

20.00 – рок-фестиваль.

26 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

11.00 – 20.00, с 24 июня по 17 сентября, работает выставка ювелирных украшений Даши НАМДАКОВА, Иркутск, галерея В.БРОНШТЕЙНА, ул. Октябрьской Революции, 3, тел. 8(3952) 20-92-08 (круглосуточный автоответчик), 75-60-30.
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