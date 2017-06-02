Что будет?

21 ИЮНЯ, СРЕДА15.00 – летний читальный зал,
Центральная городская библиотека, вход свободный.22.00 – акция «Свеча памяти»,
посвященная Дню начала ВОВ, музей Победы, вход свободный.
9.00 – акция, посвящённая Дню памяти и скорби, - «Нам помнить и жить!»,
22 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
площадь у музея Победы.16.00 – «Ангарская танцплощадка»,
парк строителей.
Трезвая пятница.
23 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
В дни проведения выпускных балов (22 – 27 июня, 29 июня – 1 июля) запрещена розничная продажа алкогольной продукции на территории АГО с 14.00 до 23.00 (кроме учреждений общественного питания).
9.00 – национальный бурятский праздник Сур-Харбан,
24 ИЮНЯ, СУББОТА
спортивная площадка школы № 16, ДК «Одинск».11.00 – 17.00 – Ангарский Арбат,
парк за ДК «Нефтехимик».
11.00 - Ангарский трейл,
забег по пересечённой местности, старт по адресу: по дороге Ангарск-Тальяны, перед мостом через реку Ода, съезд с дороги направо (обязательна предварительная регистрация на сайте www.angtrl.tilda.ws), тел.: 8(924) 713-03-11, 8(914) 956-66-47, 8(952) 630 -51 -24.
11.00 – туристический слёт молодых семей,
на территории клуба «Русич» (85 кв-л, дом 31).13.00 – фестиваль красок,
площадь у ТРЦ «Фестиваль».
День молодёжи.
25 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мероприятия пройдут по адресу: 212 кв-л, у дома 15.
Программа:
11.00 – мультигонка;
11.30 – соревнования по паркуру;
13.00 – 16.00 – работают площадки: боди-арт, армрестлинг;
16.00 – открытие молодёжного центра «Лифт»;
17.00 – фестиваль красок;
19.00 – битва DJ;
20.00 – рок-фестиваль.
11.00 – 20.00,
26 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
с 24 июня по 17 сентября, работает выставка ювелирных украшений Даши НАМДАКОВА, Иркутск, галерея В.БРОНШТЕЙНА, ул. Октябрьской Революции, 3, тел. 8(3952) 20-92-08 (круглосуточный автоответчик), 75-60-30.