Живая реклама

Фото Николая СТЕРНИНА



Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Ею за заслуги перед людьми и страной отмечают не чиновники. Александра Владимировича наградила межрегиональная общественная организация инвалидов войн, военной и государственной службы. Ее председатель Геннадий УСОВ рассказал нашей газете:Пешком до Москвы - это цветочки. На этой неделе Александр Варенков, перенесший инфаркт и четыре инсульта, уехал в Читу, откуда до Охотского моря планирует проплыть несколько тысяч километров своим ходом. Стартовать планирует в Забайкальском крае, в верховьях реки Ингоды, а финишировать в Хабаровске, на Амуре.Гидрокостюм ему не просто предоставил, а подобрал по размеру дайвер-предприниматель Сергей ФЕДОРОВ. Короткий гидрокостюм на случай жаркой погоды ему дал Сергей НЕДБАЙЛО. В коротыше, как поясняет Александр Владимирович, можно плыть, если температура поднимется свыше 23 градусов. В Чите клуб дайверов обещал ему дать специальные боты и ласты. Остальное снаряжение Варенков покупал сам. Рюкзак с необходимыми вещами он положит в водонепроницаемый баул, который будет ему одновременно служить и спальником, и в экстренной ситуации спасательным кругом.- пояснил нашей газете Александр Владимирович.