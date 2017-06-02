Инвалиду второй группы Александру ВАРЕНКОВУ вручили медаль «За активную гражданскую позицию и патриотизм». Это общественная общероссийская награда Центрального наградного комитета. Александру Варенкову 66 лет. Очередной день рождения он будет отмечать в пути – там, куда течение занесёт.
Фото Николая СТЕРНИНА
Ею за заслуги перед людьми и страной отмечают не чиновники. Александра Владимировича наградила межрегиональная общественная организация инвалидов войн, военной и государственной службы. Ее председатель Геннадий УСОВ рассказал нашей газете:
- Александр Варенков – живая реклама того, что человек с любыми отклонениями здоровья может заниматься спортом наравне со здоровыми. На его примере можно воспитывать подрастающее поколение. Человек, который со своей идеей развития адаптивного спорта для детей-инвалидов дошел до Москвы, – это ли не патриотизм?
Пешком до Москвы - это цветочки. На этой неделе Александр Варенков, перенесший инфаркт и четыре инсульта, уехал в Читу, откуда до Охотского моря планирует проплыть несколько тысяч километров своим ходом. Стартовать планирует в Забайкальском крае, в верховьях реки Ингоды, а финишировать в Хабаровске, на Амуре.
Гидрокостюм ему не просто предоставил, а подобрал по размеру дайвер-предприниматель Сергей ФЕДОРОВ. Короткий гидрокостюм на случай жаркой погоды ему дал Сергей НЕДБАЙЛО. В коротыше, как поясняет Александр Владимирович, можно плыть, если температура поднимется свыше 23 градусов. В Чите клуб дайверов обещал ему дать специальные боты и ласты. Остальное снаряжение Варенков покупал сам. Рюкзак с необходимыми вещами он положит в водонепроницаемый баул, который будет ему одновременно служить и спальником, и в экстренной ситуации спасательным кругом.
- Я поплыву от районного центра Улеты по рекам Ингода, Шилка, Амур,
- пояснил нашей газете Александр Владимирович. – Плыть буду на спине, привязав к себе баул. Испытания на Китое прошли успешно, так что надеюсь доплыть до Тихого океана. С ГИМС связь налажена. От лодки сопровождения я отказался. Рекорд здоровых людей по сибирским рекам – 1200 километров. Я настроился на 4500. В моем маршруте есть две сложности.
Галина ЛЕМЗЯКОВА
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