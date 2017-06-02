Потехе - Час

Анастасия КУРМАЗОВА,

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В этот день в Савватеевке было весело. Играли на новом корте, установленном в прошлом году, в футбол. На спортивной площадке проходили весёлые соревнования. Песни, пляски, ежегодный розыгрыш подарков. Кто-то в толпе вздохнул: «Опять будут лейки и тазики». Да, опять. Подарки и в самом деле были более чем простые, из ассортимента магазина «Тысяча мелочей». Главные призы, как всегда, - два козлёнка и телёнок. Поскольку все присутствовавшие знакомы между собой, праздник напоминал семейное торжество, на которое собрались все близкие и дальние родственники. Порадовало полное отсутствие лиц в нетрезвом состоянии.Говорить в такой день о проблемах людям не хотелось. Не для того доставали из шкафов нарядные платья и гладили рубашки! Больше хотелось гордиться и хвастаться. Вот, например, «поставщики» призовых козлят Юрий и Наталья САВЕЛЬЕВЫ расписывают достоинства своих животных.Сами Савельевы коз держат не только для мяса, но и для молока. Продукт это очень полезный и, главное, пользующийся спросом. Поэтому не только сами пьют, но и в Ангарск отвозят для продажи. Здесь многие работают «на город». И фермеры, которые обеспечивают нас молоком, творогом, сметаной, мясом и овощами. И местные жители, которые добывают в местных лесах всё, что там растёт съедобного. И остальные, которые вынуждены ездить в город на работу. Жалуются только, что последний рейс из Ангарска до Савватеевки уходит слишком рано, в 18.55, с автостанции.