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Потехе - Час


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Вчера, 14:00
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17 июня жители одного из самых старых населённых пунктов нашего округа отмечали свой праздник, День села. Савватеевка была основана, когда Ангарска ещё даже в планах не было, на рубеже 17 и 18 веков. За эти долгие годы она успела пережить и бурный расцвет, и глубокий кризис. Сегодня её жители стараются думать о будущем в позитивном ключе. Да, проблем ещё очень много. Но есть люди, которые хотят жить своим хозяйством, зарабатывать с его помощью. Им бы только немного помочь.

Потехе - Час
«Опять тазики дарить будут», - кто-то ворчал, а кто-то радовался.

В этот день в Савватеевке было весело. Играли на новом корте, установленном в прошлом году, в футбол. На спортивной площадке проходили весёлые соревнования. Песни, пляски, ежегодный розыгрыш подарков. Кто-то в толпе вздохнул: «Опять будут лейки и тазики». Да, опять. Подарки и в самом деле были более чем простые, из ассортимента магазина «Тысяча мелочей». Главные призы, как всегда, - два козлёнка и телёнок. Поскольку все присутствовавшие знакомы между собой, праздник напоминал семейное торжество, на которое собрались все близкие и дальние родственники. Порадовало полное отсутствие лиц в нетрезвом состоянии.

Потехе - Час
Какие конкурсы на селе? Правильно, на лучшее пугало!

Говорить в такой день о проблемах людям не хотелось. Не для того доставали из шкафов нарядные платья и гладили рубашки! Больше хотелось гордиться и хвастаться. Вот, например, «поставщики» призовых козлят Юрий и Наталья САВЕЛЬЕВЫ расписывают достоинства своих животных.

Потехе - Час
Юрий САВЕЛЬЕВ предоставил главный приз на лотерею.

- От хорошей молочной козы они. Им всего два месяца, видите, как выросли хорошо? Такой козлик – очень полезная в хозяйстве вещь.

Сами Савельевы коз держат не только для мяса, но и для молока. Продукт это очень полезный и, главное, пользующийся спросом. Поэтому не только сами пьют, но и в Ангарск отвозят для продажи. Здесь многие работают «на город». И фермеры, которые обеспечивают нас молоком, творогом, сметаной, мясом и овощами. И местные жители, которые добывают в местных лесах всё, что там растёт съедобного. И остальные, которые вынуждены ездить в город на работу. Жалуются только, что последний рейс из Ангарска до Савватеевки уходит слишком рано, в 18.55, с автостанции.

Потехе - Час
Волейбол веселее с такими мячами.


Анастасия КУРМАЗОВА,
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