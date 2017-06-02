.
,

Военно-спортивная игра «Зарница» проходит в Ангарском районе


0

Сегодня, 13:34
 Количество просмотров: 61
    

Военно-спортивная игра «Зарница» проходит в Ангарском районе

Ежегодная областная военно-спортивная игра «Зарница» пройдет в Ангарском районе с 22 по 24 июня. В соревнованиях примут участие 13 команд из муниципальных образований Иркутской области, в том числе из Иркутска, Ангарска, Зимы, Братска, Свирска, Черемхово, Эхирит-Булагатского, Усольского, Иркутского, Шелеховского, Аларского, Ольхонского и Слюдянского районов. Общее количество участников превышает 140 человек, это подростки в возрасте от 14 до 17 лет из общеобразовательных школ и участники военно-патриотических и спортивных клубов.

Торжественное открытие «Зарницы» состоялось 22 июня в Иркутске на площади перед мемориалом «Вечный огонь» . В программе построение команд и возложение гирлянды. Церемония посвящена Дню памяти и скорби. В 13:00 в поселке Стеклянка Ангарского района стартуют соревнования. В этом году игра состоится на уникальной площадке - на территории учебного центра Росгвардии, полка оперативного назначения войсковой части №3695. Территория оснащена новейшими тренировочными площадками, оборудованными для профессиональной подготовки военных.

В течение трех дней участники «Зарницы» пройдут тест на знание военной истории России, продемонстрируют навыки оказания первой медицинской помощи, будут разбирать и собирать автомат Калашникова. Запланированы также марш-бросок в полной боевой выкладке, преодоление полосы препятствий и строевая подготовка. Впервые за долгое время проведения игры организованы учебные стрельбы из боевого оружия и тактические занятия с применением лазерных технологий. Предусмотрено также прохождение «зараженного участка» с применением дымовых завес, в ходе которого участникам предстоит переодеться в общевойсковые защитные комплекты. Кроме того, команды ожидает этап «гранатометный рубеж», где они смогут поразить условную бронетехнику из учебного гранатомета. В рамках мероприятия пройдет выставка вооружения и военной техники Росгвардии.

Министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов отметил значимость «Зарницы» в выработке навыков поведения в экстремальных ситуациях:

– Мальчишки всегда играют в войну, и «Зарница» впитала в себя традиции многих поколений. Эти состязания формируют характер, умение помогать товарищам, а такие качества необходимы не только подросткам, которые выберут военные профессии, но и любому человеку в повседневной жизни.

Справка:
Военно-спортивная игра «Зарница» проводится ежегодно с целью формирования навыков начальной военной подготовки, воспитания чувства патриотизма, товарищества, ответственности, привлечения молодежи к здоровому образу жизни, занятиям военно-прикладными видами спорта. Мероприятие организовано «Центром социальных и информационных услуг для молодежи» при поддержке министерства по молодежной политике Иркутской области.

Фото: Liveangarsk.ru

irkobl.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
«Парасибириада – 2017» стартовала в Иркутске
Иркутский пауэрлифтер установил четыре мировых рекорда
Абсолютные чемпионы на «Ёрдынских играх - 2017»
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Два ДТП в Ангарске , в которых пострадали 3 человека
Столкнулись два автобуса
Намордник для собаки
Все новости категории

Общество
В Ангарске кинологическая служба МВД отмечает свой День рождения
Военно-спортивная игра «Зарница» проходит в Ангарском районе
Потехе - Час
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (215)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru