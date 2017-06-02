Военно-спортивная игра «Зарница» проходит в Ангарском районе

Торжественное открытие «Зарницы» состоялось 22 июня в Иркутске на площади перед мемориалом «Вечный огонь» . В программе построение команд и возложение гирлянды. Церемония посвящена Дню памяти и скорби. В 13:00 в поселке Стеклянка Ангарского района стартуют соревнования. В этом году игра состоится на уникальной площадке - на территории учебного центра Росгвардии, полка оперативного назначения войсковой части №3695. Территория оснащена новейшими тренировочными площадками, оборудованными для профессиональной подготовки военных.В течение трех дней участники «Зарницы» пройдут тест на знание военной истории России, продемонстрируют навыки оказания первой медицинской помощи, будут разбирать и собирать автомат Калашникова. Запланированы также марш-бросок в полной боевой выкладке, преодоление полосы препятствий и строевая подготовка. Впервые за долгое время проведения игры организованы учебные стрельбы из боевого оружия и тактические занятия с применением лазерных технологий. Предусмотрено также прохождение «зараженного участка» с применением дымовых завес, в ходе которого участникам предстоит переодеться в общевойсковые защитные комплекты. Кроме того, команды ожидает этап «гранатометный рубеж», где они смогут поразить условную бронетехнику из учебного гранатомета. В рамках мероприятия пройдет выставка вооружения и военной техники Росгвардии.Министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов отметил значимость «Зарницы» в выработке навыков поведения в экстремальных ситуациях:Фото: