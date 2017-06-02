Военно-спортивная игра «Зарница» проходит в Ангарском районе

Ежегодная областная военно-спортивная игра «Зарница» пройдет в Ангарском районе с 22 по 24 июня. В соревнованиях примут участие 13 команд из муниципальных образований Иркутской области, в том числе из Иркутска, Ангарска, Зимы, Братска, Свирска, Черемхово, Эхирит-Булагатского, Усольского, Иркутского, Шелеховского, Аларского, Ольхонского и Слюдянского районов. Общее количество участников превышает 140 человек, это подростки в возрасте от 14 до 17 лет из общеобразовательных школ и участники военно-патриотических и спортивных клубов.
Торжественное открытие «Зарницы» состоялось 22 июня в Иркутске на площади перед мемориалом «Вечный огонь» . В программе построение команд и возложение гирлянды. Церемония посвящена Дню памяти и скорби. В 13:00 в поселке Стеклянка Ангарского района стартуют соревнования. В этом году игра состоится на уникальной площадке - на территории учебного центра Росгвардии, полка оперативного назначения войсковой части №3695. Территория оснащена новейшими тренировочными площадками, оборудованными для профессиональной подготовки военных.
В течение трех дней участники «Зарницы» пройдут тест на знание военной истории России, продемонстрируют навыки оказания первой медицинской помощи, будут разбирать и собирать автомат Калашникова. Запланированы также марш-бросок в полной боевой выкладке, преодоление полосы препятствий и строевая подготовка. Впервые за долгое время проведения игры организованы учебные стрельбы из боевого оружия и тактические занятия с применением лазерных технологий. Предусмотрено также прохождение «зараженного участка» с применением дымовых завес, в ходе которого участникам предстоит переодеться в общевойсковые защитные комплекты. Кроме того, команды ожидает этап «гранатометный рубеж», где они смогут поразить условную бронетехнику из учебного гранатомета. В рамках мероприятия пройдет выставка вооружения и военной техники Росгвардии.
Министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов отметил значимость «Зарницы» в выработке навыков поведения в экстремальных ситуациях:
– Мальчишки всегда играют в войну, и «Зарница» впитала в себя традиции многих поколений. Эти состязания формируют характер, умение помогать товарищам, а такие качества необходимы не только подросткам, которые выберут военные профессии, но и любому человеку в повседневной жизни.
Справка:Военно-спортивная игра «Зарница» проводится ежегодно с целью формирования навыков начальной военной подготовки, воспитания чувства патриотизма, товарищества, ответственности, привлечения молодежи к здоровому образу жизни, занятиям военно-прикладными видами спорта. Мероприятие организовано «Центром социальных и информационных услуг для молодежи» при поддержке министерства по молодежной политике Иркутской области.
Фото: Liveangarsk.ruirkobl.ru