В Ангарске кинологическая служба МВД отмечает свой День рождения

В отдельном взводе охраны и конвоирования Управления МВД России по Ангарскому городскому округу служат 7 собак. Это немецкие и бельгийские овчарки. Эти породы отличаются повышенной обучаемостью. За каждым из четвероногих закреплен кинолог.Владимир Дорошенко за 12 лет работы воспитал четвёртых питомцев. Сегодня его напарник – молодой немец Харт. Четвероногих полицейских отбирают на службу по строгим показателям. Безупречная родословная, отменное здоровье и определённые моральные качества. Поскольку кинологи нередко работают в городских условиях, животные обязаны вести себя прилично, беспрекословно слушаться, понимать хозяина с полуслова. Кроме того, находясь на боевом посту, пёс должен обладать стальными нервами - не испугаться выстрела. Ну и конечно, следопытам не обойтись без главного своего оружия – острого нюха.Кинолог отмечает, что в городе очень сложно найти подозреваемого - много посторонних запахов смешивается в воздухе.- рассказывает Владимир Дорошенко.В истории ангарских кинологов есть и своя печальная веха. Сержант милиции кинолог Александр Куценко погиб при задержании преступника летом 1986 года. Вечером Александра с его немецкой овчаркой по кличке Рутар вызвали на место происшествия. Пес след не взял. Но при осмотре территории опергруппа заметила двух убегающих людей со свертком в руках. Александр стал преследовать их. Кинолог бросился за одним преступником, собака – за другим. Нагнать удалось обоих. Собака стала кружить вокруг одного парня, не давая ему двигаться, а в это время кинолог схватил другого за руку... А тот выстрелил из обреза в упор.Собака кинулась на стрелявшего. Второй выстрел ранил пса, пробив ему ухо и холку. Прибывшая «скорая» спасти Александра не смогла – рана оказалась несовместимой с жизнью. У сержанта остались жена и двухмесячная дочка Жанна. Овчарку вылечили, но с розыскной службы списали из-за ранения. Рут жил в семье еще четыре года после смерти хозяина. Все это время пса периодически лечили – сказывались последствия ранения.Жанна Куценко сегодня продолжает дело отца, трудится в полиции. Сегодня она старший следователь, майор юстиции.