Мир на поводке

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото Татьяны ПРОСЕКИНОЙ

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Пес не работает в правоохранительных органах и не занимается поисками людей за довольствие. Просто он хорошо воспитан и с удовольствием выполняет команды своей хозяйки - Татьяны ПРОСЕКИНОЙ, которая дрессировкой собак занимается в свободное от основной работы время.Кинологию – науку о собаках, Татьяна начала постигать в 9 классе, когда купила себе первую овчарку.- призналась нашей газете 54-летняя женщина.Первый пес у Татьяны прожил девять лет. Потом были Каир, Иран, Дарк. Сейчас в ее квартире, помимо слепой 88-летней мамы и 32-летнего сына, живут три собаки. Все восточноевропейские овчарки. Миру 7 лет. Его сыну Вайту – полтора года. Старичку Факиру уже 13 лет. В честь него Татьяна назвала группу единомышленников, вместе с которыми она каждый месяц проводит в Ангарске различные соревнования: собачьи бега, фигурное вождение, веселые старты, каниспринт (человек и собака всю дистанцию бегут вместе). А еще помогает дрессировать чужих собак. Секретами воспитания охотно делится со всеми желающими.