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Мир на поводке


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Вчера, 12:41
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Пожилая женщина, страдающая провалами памяти, ушла из дома. По горячим следам ее живой и невредимой нашла восточноевропейская овчарка Мир.

Мир на поводке
Татьяна ПРОСЕКИНА и Мир по просьбам знакомых выходят в лес на поиски пропавших грибников.

Пес не работает в правоохранительных органах и не занимается поисками людей за довольствие. Просто он хорошо воспитан и с удовольствием выполняет команды своей хозяйки - Татьяны ПРОСЕКИНОЙ, которая дрессировкой собак занимается в свободное от основной работы время.

Кинологию – науку о собаках, Татьяна начала постигать в 9 классе, когда купила себе первую овчарку.

- Я влюбилась в овчарок в пять лет, - призналась нашей газете 54-летняя женщина. – У соседей была собака, которая так мне в душу запала, что я решила купить такую же, когда вырасту. В девятом классе откладывала деньги, которые мне давали на мороженое и школьные обеды, и тайком от родителей приобрела щенка, которого звали Раздан. В 1979 году отдала за него 25 рублей. Родители предупредили: не будешь за ним следить, распрощаешься, отдадим в добрые руки. Я пошла на курс дрессировки в клуб служебного собаководства, который действовал при ДОСААФ. В выставках Раздан не мог участвовать, потому что у него уши висели. Зато в различных соревнованиях мой кобель, который вырос 73 сантиметра в холке, постоянно завоевывал призовые места. После него 90 медалей осталось.

Первый пес у Татьяны прожил девять лет. Потом были Каир, Иран, Дарк. Сейчас в ее квартире, помимо слепой 88-летней мамы и 32-летнего сына, живут три собаки. Все восточноевропейские овчарки. Миру 7 лет. Его сыну Вайту – полтора года. Старичку Факиру уже 13 лет. В честь него Татьяна назвала группу единомышленников, вместе с которыми она каждый месяц проводит в Ангарске различные соревнования: собачьи бега, фигурное вождение, веселые старты, каниспринт (человек и собака всю дистанцию бегут вместе). А еще помогает дрессировать чужих собак. Секретами воспитания охотно делится со всеми желающими.

- Собаке, как и ребенку, необходимо уделять время. Еда никому просто так не дается. Ее необходимо заслужить...

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото Татьяны ПРОСЕКИНОЙ

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