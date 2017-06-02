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И глина летает


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Вчера, 12:52
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Глина – удивительный древний материал, из которого можно создать как горшок, так и предмет высокого искусства. Это продемонстрировала выставка керамики Светланы УВАРОВОЙ и студентов ИГУ, которая открылась на прошлой неделе в Художественном центре.

И глина летает
По словам Светланы УВАРОВОЙ, в последнее время увлечение керамикой переживает небывалый подъём.

Грубоватые и изящные чаши. Керамические мухи, парящие на тонких подвесах. Глиняные домики в стиле художника ХУНДЕРТВАССЕРА. Стеклянные колбы светильников с керамическим оформлением и даже украшения из глины.

Уварова - член Союза художников, лауреат премии губернатора 2007 года, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства и методики пединститута ИГУ. Много лет она преподавала в ДХШ №1, вела творческую студию для взрослых. Последние годы живет в Иркутске.

И глина летает

И глина летает

Уварова работает в разных художественных направлениях (акварель, масло, валяние из шерсти, батик). Но прима её творчества - керамика.

По словам Светланы, в последнее время увлечение керамикой переживает небывалый подъем. Хотя еще лет 20 назад для большинства это был недоступный вид творчества из-за печей, которые имелись лишь в художественных школах. Сейчас купить печь не так сложно и дорого.
Уварова тяготеет к крупным формам. Считает, что особенно хорошо они смотрятся в загородном доме, на даче.

- Большинство интерьеров, в которых мне приходилось бывать, нивелированы. Они холодные, упрощенные или, наоборот, чересчур роскошные, с гномиками и грибочками из «Карса». Зато любая керамическая вещь, особенно сделанная своими руками, несёт энергетику автора, оживляет любой нейтральный интерьер.

На выставку она привезла фрагменты дипломов студентов, защита которых превращается чуть ли не в театральное действо.

Оксана ТИХАЯ,
фото автора

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