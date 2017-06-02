И глина летает



Оксана ТИХАЯ,

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Грубоватые и изящные чаши. Керамические мухи, парящие на тонких подвесах. Глиняные домики в стиле художника ХУНДЕРТВАССЕРА. Стеклянные колбы светильников с керамическим оформлением и даже украшения из глины.Уварова - член Союза художников, лауреат премии губернатора 2007 года, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства и методики пединститута ИГУ. Много лет она преподавала в ДХШ №1, вела творческую студию для взрослых. Последние годы живет в Иркутске.Уварова работает в разных художественных направлениях (акварель, масло, валяние из шерсти, батик). Но прима её творчества - керамика.По словам Светланы, в последнее время увлечение керамикой переживает небывалый подъем. Хотя еще лет 20 назад для большинства это был недоступный вид творчества из-за печей, которые имелись лишь в художественных школах. Сейчас купить печь не так сложно и дорого.Уварова тяготеет к крупным формам. Считает, что особенно хорошо они смотрятся в загородном доме, на даче.На выставку она привезла фрагменты дипломов студентов, защита которых превращается чуть ли не в театральное действо.