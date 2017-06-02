Два по сто



Настя ЖИЛКИНА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Стали известны результаты ЕГЭ по четырём предметам: географии, информатике, математике базовой и математике профильной (её сдают те выпускники, кто планирует поступление в математический или технический вуз).По географии минимальный порог преодолели все выпускники. По информатике не сдали ЕГЭ 29 выпускников из 183, решивших сдавать этот предмет по выбору.Напомним, что обязательных ЕГЭ всего два – это русский язык и математика. Все остальные предметы выпускники выбирают в зависимости от того, в какой вуз планируют поступать. Если предмет по выбору сдать не получилось, то пересдать его можно только на следующий год. Поэтому одиннадцатиклассники сдают экзамены по выбору с запасом, чтобы не терять год из-за не дай Бог проваленного предмета, а подать документы в вуз другого профиля.На пересдачу по обязательному предмету – математике – 28 июня пойдут 12 человек со всего города.27 июня станут известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Те выпускники, которые не сдадут сразу два обязательных предмета, не получат аттестат.По результатам первых ЕГЭ у нас два стобалльника, причём по самому сложному предмету – профильной математике. Это Андрей СЕВЕРИН из лицея № 2 (учитель Тамара Алексеевна ШИШМАРЁВА) и Дмитрий СУВОРОВ из школы № 10 (учитель Елена Николаевна ЛИБИНЧАН).