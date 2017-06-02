Два по сто

В эти жаркие летние дни выпускники школ сдают экзамены. И хоть последний день сдачи ЕГЭ – это 1 июля, уже можно подводить первые итоги.Дмитрий СУВОРОВ, школа №10 и Андрей СЕВЕРИН, лицей №2.
Стали известны результаты ЕГЭ по четырём предметам: географии, информатике, математике базовой и математике профильной (её сдают те выпускники, кто планирует поступление в математический или технический вуз).
По географии минимальный порог преодолели все выпускники. По информатике не сдали ЕГЭ 29 выпускников из 183, решивших сдавать этот предмет по выбору.
Напомним, что обязательных ЕГЭ всего два – это русский язык и математика. Все остальные предметы выпускники выбирают в зависимости от того, в какой вуз планируют поступать. Если предмет по выбору сдать не получилось, то пересдать его можно только на следующий год. Поэтому одиннадцатиклассники сдают экзамены по выбору с запасом, чтобы не терять год из-за не дай Бог проваленного предмета, а подать документы в вуз другого профиля.
На пересдачу по обязательному предмету – математике – 28 июня пойдут 12 человек со всего города.
27 июня станут известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Те выпускники, которые не сдадут сразу два обязательных предмета, не получат аттестат.
По результатам первых ЕГЭ у нас два стобалльника, причём по самому сложному предмету – профильной математике. Это Андрей СЕВЕРИН из лицея № 2 (учитель Тамара Алексеевна ШИШМАРЁВА) и Дмитрий СУВОРОВ из школы № 10 (учитель Елена Николаевна ЛИБИНЧАН).
Настя ЖИЛКИНА,
фото Николая СТЕРНИНА
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