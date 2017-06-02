Пусть блестит

За несколько дней до памятной даты – дня начала Великой Отечественной войны – возле музея Победы преобразился один из экспонатов боевой техники. Гаубицу М-30 образца 1938 года покрасила молодёжь из общественной организации «Волонтёры Победы».
Напомним, с ноября прошлого года в нашем городе открылось отделение этой Всероссийской организации. Руководит волонтёрами в Ангарске 27-летний Иван КОМЕЛЬКОВ, педагог-организатор ДЮЦ «Перспектива», преподаватель английского языка в педколледже, а ещё и зампредседателя молодёжного парламента. На сегодня в составе организации 36 активных волонтёров Победы от 13 до 30 лет. Ребята объединяются на добровольных началах, чтобы оказывать помощь ветеранам войны, помогать в организации парадов, реставрируют памятники войны и проводят исторические квесты. Всего в России 85 региональных объединений «Волонтёры Победы».
Итак, в субботу, 17 июня, в парке за музеем Победы как раз проходил военный квест для молодёжи «1942. Партизанскими тропами», во время которого и была отреставрирована гаубица. Специальная краска и инструмент остались в запасниках ещё с 2014 года, когда другая общественная организация, «ЭкоАнгарск», запустила проект «Боевым экспонатам – новую жизнь» и привела в порядок самолёт у музея Победы. Тогда благодаря пожертвованиям было собрано более ста тысяч рублей и на них закуплено всё необходимое.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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