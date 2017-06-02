Ангарчане за полгода построили судно

Причём это не какое-нибудь скромное маленькое судёнышко. Это первое большое судно, которое было построено в Восточной Сибири за последние 27 лет!
Строили его на Лене. Заказчик - «Осетровская судоходная компания», собирала судно компания-подрядчик - ООО «Ангарская судоверфь».Вот оно, то самое судно. Грузоподъёмность - 2800 тонн, длина - 86 метров, ширина – 16 метров.
Как рассказал нашей газете директор ООО «Ангарская судоверфь» Дмитрий ВАЩЕНКО:- Грузоподъемность судна - 2800 тонн, длина 86 метров, ширина – 16 метров. Это несамоходное судно. Некоторые журналисты по незнанию назвали его баржей, но на самом деле это именно судно. Баржа - это просто корыто. А здесь все необходимые устройства на судне присутствуют: якорное, спасательное, система осушения, короче, есть всё, кроме двигателя.
Построила судно «Ангарская судоверфь» всего за шесть месяцев из секций существовавшего ранее старого судна. Части судна, общий вес которых составлял 550 тонн, перевезли из Томской области специализированными тралами. Сейчас судно грузится, и скоро оно повезёт первый груз вниз по Лене.
- Сказать, что полгода для такого проекта - это очень сжатые сроки, это ничего не сказать, - признаётся Дмитрий Ващенко. – Пока судно строилось, я 2 месяца вообще не спал. То нам с погодой не везло (мы в Усть-Куте всё собирали, а там холоднее, чем у нас, днём тает, ночью замерзает). То расходных материалов не хватало, а это специфические материалы, их так просто не пойдёшь и не купишь, все должно быть лицензированным, сертифицированным. Заказчику нужно отдать должное: понимая сложность проекта, нам помогали и техникой, и людьми.
Понятное дело, у читателей возникнут вопросы. Как так? Компания ангарская, а суда строят в Усть-Куте? Не проще ли было основать компанию в Усть-Куте или строить в Ангарске? - Главное в нашем деле – мозги,
- говорит Дмитрий. - Люди. В таком производстве, как наше, выдается лицензия, в которой прописан весь состав работников предприятия. Если увольняется хоть один – лицензия приостанавливается. И пока я не найду нового работника (в том числе и по рабочей специальности), строить не сможем. Поэтому мы в Ангарске, а не в Усть-Куте, наш город специалистами богат.
Для тех, кто не знал или забыл, напомним, что Дмитрий Ващенко построил не одно судно, он в этом деле и руку набил, и мозги натренировал. Он вообще без флота себя не мыслит: 10 лет отходил по Лене на сухогрузе «Новосибирск», был в Арктике, видел Землю Санникова, ходил капитаном по Байкалу на пассажирском судне. А потом стал судостроителем.
Наталья ОЖОГИНА,
фото из архива
Дмитрия ВАЩЕНКО
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