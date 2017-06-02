Ангарчане за полгода построили судно





Наталья ОЖОГИНА,

фото из архива

Дмитрия ВАЩЕНКО

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Как рассказал нашей газете директор ООО «Ангарская судоверфь» Дмитрий ВАЩЕНКО:Построила судно «Ангарская судоверфь» всего за шесть месяцев из секций существовавшего ранее старого судна. Части судна, общий вес которых составлял 550 тонн, перевезли из Томской области специализированными тралами. Сейчас судно грузится, и скоро оно повезёт первый груз вниз по Лене.- Сказать, что полгода для такого проекта - это очень сжатые сроки, это ничего не сказать, - признаётся Дмитрий Ващенко. – Пока судно строилось, я 2 месяца вообще не спал. То нам с погодой не везло (мы в Усть-Куте всё собирали, а там холоднее, чем у нас, днём тает, ночью замерзает). То расходных материалов не хватало, а это специфические материалы, их так просто не пойдёшь и не купишь, все должно быть лицензированным, сертифицированным. Заказчику нужно отдать должное: понимая сложность проекта, нам помогали и техникой, и людьми.Понятное дело, у читателей возникнут вопросы. Как так? Компания ангарская, а суда строят в Усть-Куте? Не проще ли было основать компанию в Усть-Куте или строить в Ангарске?- говорит Дмитрий. -Для тех, кто не знал или забыл, напомним, что Дмитрий Ващенко построил не одно судно, он в этом деле и руку набил, и мозги натренировал. Он вообще без флота себя не мыслит: 10 лет отходил по Лене на сухогрузе «Новосибирск», был в Арктике, видел Землю Санникова, ходил капитаном по Байкалу на пассажирском судне. А потом стал судостроителем.