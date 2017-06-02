Молодая прабабушка



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото из личного архива

Т.Е.ОСИННИКОВОЙ

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Чтобы стать признанной рекордсменкой, конечно, о своём рекорде надо было заявить. Это сделала внучка – 28-летняя Екатерина Осинникова.Всем ещё более молодым прабабушкам, которые теперь локти кусают, Катя разъясняет сам механизм получения статуса рекорда:- У бабушки с дедушкой 8 апреля была золотая свадьба – 50 лет совместной жизни. Я решила им сделать такой подарок. Зашла на сайт Книги рекордов России (www.knigarekordovrossii.ru), но раздел о долгой совместной жизни уже был занят, зато было свободно место самой молодой прабабушки. Я заполнила заявку, написала бабушкину биографию, выслала копии документов в качестве подтверждения. И вот результат.Опыт подачи заявок у Екатерины уже имелся – до этого она пыталась внести в Книгу рекордов свою семилетнюю дочь Лизу, у которой коса ниже колен. Но их тогда обошли.