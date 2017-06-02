Ангарчанка Татьяна ОСИННИКОВА вошла в Книгу рекордов России как самая молодая прабабушка нашей страны. Сейчас Татьяне Евгеньевне 69 лет, а её старшей правнучке семь.Катя и Татьяна Евгеньевна ОСИННИКОВЫ. Рекорды в номинации «Самый необычный подарок России» мы бы присудили Кате.
Чтобы стать признанной рекордсменкой, конечно, о своём рекорде надо было заявить. Это сделала внучка – 28-летняя Екатерина Осинникова.
Всем ещё более молодым прабабушкам, которые теперь локти кусают, Катя разъясняет сам механизм получения статуса рекорда:
- У бабушки с дедушкой 8 апреля была золотая свадьба – 50 лет совместной жизни. Я решила им сделать такой подарок. Зашла на сайт Книги рекордов России (www.knigarekordovrossii.ru), но раздел о долгой совместной жизни уже был занят, зато было свободно место самой молодой прабабушки. Я заполнила заявку, написала бабушкину биографию, выслала копии документов в качестве подтверждения. И вот результат.
Опыт подачи заявок у Екатерины уже имелся – до этого она пыталась внести в Книгу рекордов свою семилетнюю дочь Лизу, у которой коса ниже колен. Но их тогда обошли.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото из личного архива
Т.Е.ОСИННИКОВОЙ
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