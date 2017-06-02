На своих колёсах



Полина ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

«Марафон колясочников» состоит из двух этапов - импровизированной игры в сквош и 10-метрового забега на скорость. В сквоше главная задача участников - бросить шар как можно ближе к первому, «центральному», шарику, стараясь при этом сбить шары противника. На этапе забега участники проходят дистанцию кто на что горазд. Одни усиленно крутят колеса на коляске, другие толкают коляску перед собой, а кто-то крутит колеса специального велосипеда для инвалидов. Традиционного разделения по возрасту или весовой категории здесь нет, участники делятся по инвалидности – «спинальники», «шейники» и «люди с ДЦП», как они сами себя называют., - рассказывает председатель организации Людмила КОВАЛЬЧУК и мать одного из участников марафона. Тренировки не проходят даром, в этом году команда ангарских колясочников заняла 2-е место в командном первенстве на чемпионате в Шелехове. До места игр, парка бывшего санатория «Жемчужина», и обратно инвалидов отвозит автомобиль специальной транспортной службы с помощью волонтеров-носильщиков.- сетует одна из участниц Ольга ОЖИГАНОВА. -На вопрос, какие ее ожидания по поводу победы, скромно отвечает:По результатам забега Ольга заняла первое место. Впрочем, почти никто из участников не остался без грамоты.