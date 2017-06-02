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На своих колёсах


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Вчера, 18:16
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20 июня в Ангарске прошел традиционный чемпионат среди людей с ограниченными возможностями, который уже четвертый год проводит общественная организация маломобильных инвалидов и колясочников. Всего в организации 30 человек, состязаться пришли 8 из них в возрасте от 35 до 75 лет.

На своих колёсах
Всех перегнать можно и на инвалидной коляске.

«Марафон колясочников» состоит из двух этапов - импровизированной игры в сквош и 10-метрового забега на скорость. В сквоше главная задача участников - бросить шар как можно ближе к первому, «центральному», шарику, стараясь при этом сбить шары противника. На этапе забега участники проходят дистанцию кто на что горазд. Одни усиленно крутят колеса на коляске, другие толкают коляску перед собой, а кто-то крутит колеса специального велосипеда для инвалидов. Традиционного разделения по возрасту или весовой категории здесь нет, участники делятся по инвалидности – «спинальники», «шейники» и «люди с ДЦП», как они сами себя называют.

- Каждую неделю мы приезжаем сюда поиграть на два часа, - рассказывает председатель организации Людмила КОВАЛЬЧУК и мать одного из участников марафона. Тренировки не проходят даром, в этом году команда ангарских колясочников заняла 2-е место в командном первенстве на чемпионате в Шелехове. До места игр, парка бывшего санатория «Жемчужина», и обратно инвалидов отвозит автомобиль специальной транспортной службы с помощью волонтеров-носильщиков.

- Одна проблема - в автомобиль помещаются 4-5 человек, поэтому приходится совершать не один заезд, чтобы доставить всех к месту. Пока все соберутся, иногда ждем по часу, - сетует одна из участниц Ольга ОЖИГАНОВА. - Я участвую с самого первого раза, уже 4-й год. Мне здесь и атмосфера нравится, и свежий воздух. Всё лучше, чем домашние стены.

На вопрос, какие ее ожидания по поводу победы, скромно отвечает:

- Сквош я не люблю, а вот забег мне нравится. Хорошо.

По результатам забега Ольга заняла первое место. Впрочем, почти никто из участников не остался без грамоты.

Полина ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА
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