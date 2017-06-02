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Я люблю свою работу


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Вчера, 18:25
 Количество просмотров: 181
    

Наш 9500-й подписчик Александр Ильич ВЛАСОВ смеётся, что пенсию надо давать в молодости. Чтобы всё успевать - и поработать, и отдохнуть. А потом, ближе к старости, нельзя людей работы лишать. Потому что она не только деньги приносит. Она ещё и от печальных мыслей отвлекает, и стимул к жизни даёт.

Я люблю свою работу
Александр ВЛАСОВ в жаркие летние деньки всегда старается из города выехать на природу. И вам советует.


Он 55 лет проработал токарем. Жил в Норильске и работал там 16 лет, а в 1987 году приехал в Ангарск и сразу выписал нашу газету, кстати. Здесь трудился на АЭХК и на «Сатурне». И не только.

- В общем, много мест было, где я работал, перечислять все не буду, - говорит подписчик. - Я ещё работаю, несмотря на то, что нахожусь уже на пенсии. Когда работа появляется разовая, токарная, я прихожу. Мне нравится. А ещё тайга у меня есть. Товарищ за мной заезжает, и мы с ещё одним товарищем в лес ходим. За черемшой ездим, по чернику, по бруснику… Ни один год не пропускаю. Тоже тайгу неплохо знаю.

И правильно, нечего летом дома сидеть. Если нет возможности уехать из города, Александр Ильич уходит пешком.

- Главное, чтобы день был хороший. Как сейчас, отличная погода, хорошее лето. Стараюсь уйти за город хотя бы в парк. Или через парк - к Китою. А когда соберусь на Китой, обязательно газету «Время» беру с собой и там читаю. От начала и до конца. Уже вошло в привычку - три раза в неделю должен быть свежий номер. Спасибо, зрение не подводит, в очках могу читать.

От нашей газеты подписчику достался сертификат на покупку продукции кондитерской фабрики «Радуга вкуса».

Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА


Приглашаем в редакцию подписчиков:

7500-го - ГРАКОВУ (мрн Новый-4, дом №76),
8500-го - ЧАЩУХИНУ (ТЦ «Центр»),
9000-го – БРЕДИХИНУ (212 квартал, дом №14),
10000-го – РАХМАНИНУ Е.Ю. (Китой, ул. 2-я Комсомольская) и
10500-го – РЕДЬКИНУ М.А. (95 квартал, дом №11).

Приходите за подарками! Возьмите с собой паспорт, квитанцию и вашу любимую фотографию.
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