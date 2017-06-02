Я люблю свою работу

Наш 9500-й подписчик Александр Ильич ВЛАСОВ смеётся, что пенсию надо давать в молодости. Чтобы всё успевать - и поработать, и отдохнуть. А потом, ближе к старости, нельзя людей работы лишать. Потому что она не только деньги приносит. Она ещё и от печальных мыслей отвлекает, и стимул к жизни даёт.Александр ВЛАСОВ в жаркие летние деньки всегда старается из города выехать на природу. И вам советует.
Он 55 лет проработал токарем. Жил в Норильске и работал там 16 лет, а в 1987 году приехал в Ангарск и сразу выписал нашу газету, кстати. Здесь трудился на АЭХК и на «Сатурне». И не только.
- В общем, много мест было, где я работал, перечислять все не буду,
- говорит подписчик. - Я ещё работаю, несмотря на то, что нахожусь уже на пенсии. Когда работа появляется разовая, токарная, я прихожу. Мне нравится. А ещё тайга у меня есть. Товарищ за мной заезжает, и мы с ещё одним товарищем в лес ходим. За черемшой ездим, по чернику, по бруснику… Ни один год не пропускаю. Тоже тайгу неплохо знаю.
И правильно, нечего летом дома сидеть. Если нет возможности уехать из города, Александр Ильич уходит пешком.- Главное, чтобы день был хороший. Как сейчас, отличная погода, хорошее лето. Стараюсь уйти за город хотя бы в парк. Или через парк - к Китою. А когда соберусь на Китой, обязательно газету «Время» беру с собой и там читаю. От начала и до конца. Уже вошло в привычку - три раза в неделю должен быть свежий номер. Спасибо, зрение не подводит, в очках могу читать.
От нашей газеты подписчику достался сертификат на покупку продукции кондитерской фабрики «Радуга вкуса».
Наталья ОЖОГИНА,
фото Николая СТЕРНИНА
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