Я люблю свою работу



Наталья ОЖОГИНА,

фото Николая СТЕРНИНА

Приглашаем в редакцию подписчиков:



7500-го - ГРАКОВУ (мрн Новый-4, дом №76),

8500-го - ЧАЩУХИНУ (ТЦ «Центр»),

9000-го – БРЕДИХИНУ (212 квартал, дом №14),

10000-го – РАХМАНИНУ Е.Ю. (Китой, ул. 2-я Комсомольская) и

10500-го – РЕДЬКИНУ М.А. (95 квартал, дом №11).



Приходите за подарками! Возьмите с собой паспорт, квитанцию и вашу любимую фотографию.

Он 55 лет проработал токарем. Жил в Норильске и работал там 16 лет, а в 1987 году приехал в Ангарск и сразу выписал нашу газету, кстати. Здесь трудился на АЭХК и на «Сатурне». И не только.- говорит подписчик. -И правильно, нечего летом дома сидеть. Если нет возможности уехать из города, Александр Ильич уходит пешком.От нашей газеты подписчику достался сертификат на покупку продукции кондитерской фабрики «Радуга вкуса».