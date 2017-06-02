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Доверяй, но проверяй


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Многие женщины считают, что выйти замуж за иностранца – это билет в безбедную и счастливую жизнь. Но на самом деле это далеко не так. 60- летнюю Наталью Петровну познакомили с немцем. Выглядел он как человек порядочный и небедный.

Доверяй, но проверяй
Это Генрих - обаятельный, но финансово несостоятельный немец.

У ангарчанки несколько лет назад умер муж, взрослые дочери жили отдельно, а тут появилась возможность на старости лет пожить в Европе, поездить по миру.

Поначалу они общались по скайпу, 72-летний Генрих, юрист по образованию, всегда находил любопытные темы для разговора. Не скрывал, что был дважды женат, у него три взрослых сына. Русского языка Генрих не знал, но немного понимал - в молодые годы у него была фирма в Болгарии, где работали русские. Наталья стала учить немецкий язык.

Затем Генрих прилетел в Ангарск, чтобы поздравить Наташу с днем рождения. После этой встречи они решили отношения оформить официально. Брак зарегистрировали в Ангарске. Свадьбу не устраивали, на деньги, которые Генрих привез с собой (10 тысяч евро), купили машину, на которой и уехали в Германию. Приехав, путешествовали более трех месяцев, ездили в гости к знакомым Генриха. Жили в Берлине, во Франкфурте-на-Майне, ездили в Лейпциг.

Генрих повез жену в Сараево, где в это время работал один из его сыновей. В Сараево они жили два месяца в небольшом отеле, собрали необходимые документы для получения вида на жительство для Натальи, а медицинскую страховку купили в Болгарии - там дешевле. Но выяснилось, что страховка должна быть немецкой, для неработающих она стоит дорого - более 500 евро. Выяснилось, что Генриху это не по карману.

- Перед отъездом в Германию я спросила у мужа, где мы будем жить. Он ответил: купим дом, создадим семейное гнездо, куда будут приезжать наши дети и внуки. Очевидно, Генрих хотел показать мне, что он человек обеспеченный, выбрал двухэтажный дом. По приезде мы действительно заполнили документы на покупку и вселились в одну из квартир дома, занимавшую весь второй этаж, - 100 кв. метров. Дом находится в 140 км от Берлина, в небольшом поселке Ошетцхен. Там всего 80 домов, чисто и аккуратно, но это глушь, жители занимаются фермерством, до ближайшего магазина 4 км. Мы в поселке жили недолго, когда пришло время вносить деньги за дом, у Генриха их не оказалось.

Ольга КРАСНОВА,
фото из архива
Натальи Петровны

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