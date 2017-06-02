Доверяй, но проверяй

Ольга КРАСНОВА,

фото из архива

Натальи Петровны

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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У ангарчанки несколько лет назад умер муж, взрослые дочери жили отдельно, а тут появилась возможность на старости лет пожить в Европе, поездить по миру.Поначалу они общались по скайпу, 72-летний Генрих, юрист по образованию, всегда находил любопытные темы для разговора. Не скрывал, что был дважды женат, у него три взрослых сына. Русского языка Генрих не знал, но немного понимал - в молодые годы у него была фирма в Болгарии, где работали русские. Наталья стала учить немецкий язык.Затем Генрих прилетел в Ангарск, чтобы поздравить Наташу с днем рождения. После этой встречи они решили отношения оформить официально. Брак зарегистрировали в Ангарске. Свадьбу не устраивали, на деньги, которые Генрих привез с собой (10 тысяч евро), купили машину, на которой и уехали в Германию. Приехав, путешествовали более трех месяцев, ездили в гости к знакомым Генриха. Жили в Берлине, во Франкфурте-на-Майне, ездили в Лейпциг.Генрих повез жену в Сараево, где в это время работал один из его сыновей. В Сараево они жили два месяца в небольшом отеле, собрали необходимые документы для получения вида на жительство для Натальи, а медицинскую страховку купили в Болгарии - там дешевле. Но выяснилось, что страховка должна быть немецкой, для неработающих она стоит дорого - более 500 евро. Выяснилось, что Генриху это не по карману.