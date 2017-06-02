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Скучно не будет


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Сегодня, 14:05
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Лето в разгаре, а дети до сих пор в городе? Это не повод для расстройства. И городское лето может стать насыщенным событиями. Клубы по месту жительства ДЮЦ «Перспектива» работают и летом. Пройдитесь с ребёнком до ближайшего и посмотрите, как можно в нём провести время.

Скучно не будет
Клуб “Самородок”. Цигун. Тигр выходит из джунглей.

Каждый рабочий день педагоги ДЮЦ «Перспектива» занимают детей с 13.00 до 17.00. Это, конечно, не школьная летняя площадка, здесь питание и сончас не предусмотрены. Поэтому и выбрано такое время, когда ребёнок выспался, пообедал дома и пришёл в клуб для общения и спасения от жары.

Занятия по клубам проводятся самые разнообразные. Например, мы были в клубе «Самородок», в доме № 11 микрорайона 11. С педагогом Ольгой ПОРТНОВОЙ ребята только закончили изготовление карандашницы из пластиковой бутылки. Идёт год Экологии, поэтому каждый день здесь ищут применение тому, что может засорить окружающую среду. После прикладного творчества – активная часть. Инструктор по цигуну Наталья ОЛЬХИНА провела цигун для детей. А накануне нашего приезда у этих ребят был костюмированный праздник двора.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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