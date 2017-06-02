Скучно не будет

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Каждый рабочий день педагоги ДЮЦ «Перспектива» занимают детей с 13.00 до 17.00. Это, конечно, не школьная летняя площадка, здесь питание и сончас не предусмотрены. Поэтому и выбрано такое время, когда ребёнок выспался, пообедал дома и пришёл в клуб для общения и спасения от жары.Занятия по клубам проводятся самые разнообразные. Например, мы были в клубе «Самородок», в доме № 11 микрорайона 11. С педагогом Ольгой ПОРТНОВОЙ ребята только закончили изготовление карандашницы из пластиковой бутылки. Идёт год Экологии, поэтому каждый день здесь ищут применение тому, что может засорить окружающую среду. После прикладного творчества – активная часть. Инструктор по цигуну Наталья ОЛЬХИНА провела цигун для детей. А накануне нашего приезда у этих ребят был костюмированный праздник двора.