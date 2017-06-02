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Изменены схемы маршрутов


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22 июня мэр АГО Сергей ПЕТРОВ издал постановления № 1163-па и 1164-па, которые изменили схемы движения маршрутов № 101 («Ясная Поляна»); 104 (Одинск); 105 (Савватеевка); 108 («Лесная Поляна»); 112 («Таёжное-2»); 117 («Васюки»); 118 («Нива»); 122 («Берёзовая Роща»); 123 (остров Ясачный); 129 («Широкая Падь»). Указанная в постановлениях причина - в связи с изменением схемы организации дорожного движения в городе Ангарске. Будьте внимательны! Ищите новые схемы в автобусах.

Изучить постановления можно на сайте angarsk-adm.ru, во вкладке «Администрация», «Правовые акты», или взять вкладыш с постановлениями в редакции административной газеты.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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