Изменены схемы маршрутов

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Указанная в постановлениях причина - в связи с изменением схемы организации дорожного движения в городе Ангарске. Будьте внимательны! Ищите новые схемы в автобусах.Изучить постановления можно на сайте angarsk-adm.ru, во вкладке «Администрация», «Правовые акты», или взять вкладыш с постановлениями в редакции административной газеты.