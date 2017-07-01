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Не больше 7,1%


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Служба по тарифам Иркутской области открыла «горячую линию» по вопросам роста тарифов.

Через неделю, 1 июля, нас ожидает повышение тарифов на коммунальные услуги. Повышение повсеместное, то есть подорожает всё - отопление, горячая и холодная вода, газ. Максимальный рост не может превышать 7,1% - именно такой предельный индекс установил своим указом губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО. Исключение сделано для некоторых городов, Ангарска в этом списке нет.

Итак, с 1.07.17 ангарчане будут платить:

- за электроэнергию 1,01 руб./кВт (городское население) и 0,707 руб./кВт (сельское население)

- за тепло и горячую воду: 949,55 руб./Гкал (тепловая энергия) и 15,71 руб./куб. м (теплоноситель)

- за холодную воду 18,93 руб./куб. м (122,67 руб. в месяц с учётом повышающего коэффициента для тех, кто платит по нормативу)

- за водоотведение 19,03 руб./куб. м (143,49 руб. в мес. для тех, кто платит по нормативу).

Мы попросили специалистов службы «Иркутск-энергосбыта» подсказать, сколько же мы будем платить за отопление с одного квадратного метра. Но там сказали, что такими подсчётами ещё не занимались. К тому же в сентябре Ангарск всё равно переходит на другую систему оплаты тепла - не по нормативам, а по факту, так что придётся всё по-новой пересчитывать.

Анастасия КУРМАЗОВА

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