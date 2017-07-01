Не больше 7,1%

Анастасия КУРМАЗОВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Через неделю, 1 июля, нас ожидает повышение тарифов на коммунальные услуги. Повышение повсеместное, то есть подорожает всё - отопление, горячая и холодная вода, газ. Максимальный рост не может превышать 7,1% - именно такой предельный индекс установил своим указом губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО. Исключение сделано для некоторых городов, Ангарска в этом списке нет.Итак, с 1.07.17 ангарчане будут платить:Мы попросили специалистов службы «Иркутск-энергосбыта» подсказать, сколько же мы будем платить за отопление с одного квадратного метра. Но там сказали, что такими подсчётами ещё не занимались. К тому же в сентябре Ангарск всё равно переходит на другую систему оплаты тепла - не по нормативам, а по факту, так что придётся всё по-новой пересчитывать.