Не больше 7,1%

Служба по тарифам Иркутской области открыла «горячую линию» по вопросам роста тарифов.
Через неделю, 1 июля, нас ожидает повышение тарифов на коммунальные услуги. Повышение повсеместное, то есть подорожает всё - отопление, горячая и холодная вода, газ. Максимальный рост не может превышать 7,1% - именно такой предельный индекс установил своим указом губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО. Исключение сделано для некоторых городов, Ангарска в этом списке нет.
Итак, с 1.07.17 ангарчане будут платить:- за электроэнергию 1,01 руб./кВт (городское население) и 0,707 руб./кВт (сельское население)
- за тепло и горячую воду: 949,55 руб./Гкал (тепловая энергия) и 15,71 руб./куб. м (теплоноситель)
- за холодную воду 18,93 руб./куб. м (122,67 руб. в месяц с учётом повышающего коэффициента для тех, кто платит по нормативу)
- за водоотведение 19,03 руб./куб. м (143,49 руб. в мес. для тех, кто платит по нормативу).
Мы попросили специалистов службы «Иркутск-энергосбыта» подсказать, сколько же мы будем платить за отопление с одного квадратного метра. Но там сказали, что такими подсчётами ещё не занимались. К тому же в сентябре Ангарск всё равно переходит на другую систему оплаты тепла - не по нормативам, а по факту, так что придётся всё по-новой пересчитывать.
Анастасия КУРМАЗОВА
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