Мозговой штурм

Ольга КНЯЗЕВА,

фото из архива ОКБА

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Изобретатели и рационализаторы есть практически на каждом ангарском предприятии. Например, заведующий сектором научно-исследовательского центра приборостроения опытно-конструкторского бюро автоматики Леонид НОСЕНКО.Не смотрите на сложную должность, по сути он – изобретатель. И работает в ОКБА уже 43 года. Только вдумайтесь: треть всех патентов, которыми владеет сегодня предприятие, имеет его авторство. 50 изобретений!В остальных он если не главный автор, то соавтор уж точно. Леонид Федосеевич признался нашей редакции, что с коллегами они условно договорились придумывать и отправлять на получение патента примерно по одной заявке в квартал. Идей столько, что уже сформировался запас на целый год.ОКБА уже 58 лет придумывает и выпускает измерительные приборы. Здесь налажена вся цепочка – от идеи до полного выпуска в продажу. Раньше это было государственное предприятие и имело статус научного. Именно изобретатели с ОКБА занимались автоматизацией производства на наших комбинатах.А после того, как Минхимпром развалилось, наши конструкторы были вынуждены учиться плавать самостоятельно. Научились. Сегодня это полностью самостоятельное предприятие по производству измерительных приборов. Объяснить неискушенному читателю суть работы хотя бы одного из приборов мы не беремся. Вы просто утонете в научных формулировках.- объясняет Леонид Носенко.Приборы, которые создает ангарский изобретатель, способны с точностью определить, сколько влаги в азоте, кислороде, водороде или углекислом газе. Они же показывают точную влажность воздуха, концентрацию кислорода. Зачем всё это нужно? Для домохозяйки изобретения бесполезны, а вот для производств, оборонной или космической промышленности необходимы. Так, ангарские измерительные приборы стоят на МИГах. Там они замеряют уровень кислорода в дыхательной смеси пилота. Они же стоят на подводных лодках и даже космодромах по всему миру! Изобретатель лично ездит на производства, чтобы внедрить сложную технику и научить ею пользоваться. На космодром в Индию летал два года подряд, приходилось жить там по нескольку месяцев. А недавно вернулся из командировки во Вьетнам. Там изобретатель внедрял своё оборудование на предприятии по производству азота.