Гранты Международного молодежного форума «Байкал»

На форуме, который проходил в Ольхонском районе с 19 по 24 июня, был распределен 21 грант от Росмолодежи, Правительства Иркутской области и Сбербанка. 19 грантов получили представители Приангарья.Самый престижный грант в 300 тыс. рублей получила Анна Нахабо и ее команда с проектом установки мембранного обеззараживания поверхностных вод. Пилотная версия очистителя воды весит около 15 кг и может поместиться в багажник машины. По словам обладательницы гранта, установка должна стать хорошим помощником любителям отдыха на Байкале и предпринимателям.– рассказывает Анна Нахабо.Второй грант в 300 тыс. рублей также у представительницы Приангарья Юлии Городиловой с проектом «Организация международной научно-практической конференции «Байкал 2018»». Шесть грантов по 200 тыс. рублей также достались представителям Иркутской области. Один грант в 100 тыс. рублей выиграла представительница Республики Тыва, такая же сумма пошла на реализацию проекта представителя Самарской области. Гранты были распределены на общую сумму 3 млн 100 тыс. рублей. Два гранта по 300 тыс. рублей, шесть по 200 тыс. рублей и 13 по 100 тыс. рублей.– подвел итоги форума Александр Попов.