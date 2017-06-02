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Гранты Международного молодежного форума «Байкал»


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Сегодня, 12:36
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Гранты Международного молодежного форума «Байкал»

19 грантов Международного молодежного форума «Байкал» выиграли представители Иркутской области. Это сообщил министр по молодежной политике региона Александр Попов.

На форуме, который проходил в Ольхонском районе с 19 по 24 июня, был распределен 21 грант от Росмолодежи, Правительства Иркутской области и Сбербанка. 19 грантов получили представители Приангарья.

Самый престижный грант в 300 тыс. рублей получила Анна Нахабо и ее команда с проектом установки мембранного обеззараживания поверхностных вод. Пилотная версия очистителя воды весит около 15 кг и может поместиться в багажник машины. По словам обладательницы гранта, установка должна стать хорошим помощником любителям отдыха на Байкале и предпринимателям.

– Опытный образец очищает 300 литров в час и подходит скорее для небольшой гостиницы. Но мы планируем сделать и более мобильную версию, которая сможет уместиться в рюкзаке. Она будет предназначена для путешественников и позволит им не брать в поход много воды, – рассказывает Анна Нахабо.

Второй грант в 300 тыс. рублей также у представительницы Приангарья Юлии Городиловой с проектом «Организация международной научно-практической конференции «Байкал 2018»». Шесть грантов по 200 тыс. рублей также достались представителям Иркутской области. Один грант в 100 тыс. рублей выиграла представительница Республики Тыва, такая же сумма пошла на реализацию проекта представителя Самарской области. Гранты были распределены на общую сумму 3 млн 100 тыс. рублей. Два гранта по 300 тыс. рублей, шесть по 200 тыс. рублей и 13 по 100 тыс. рублей.

– Хотелось бы отметить, что проекты в этом году были очень нужными, ведь все они направлены на сохранение природы. Очень приятно, что среди победителей большинство представителей нашего региона. Это значит, что молодые люди направят свои силы на благо Иркутской области и ее жителей, – подвел итоги форума Александр Попов.

irkobl.ru
Сегодня, 17:13 - loriemd69 написал(а):
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