ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 59 человек

Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не преодолели 0,57% участников экзамена. Выпускники текущего года, не набравшие на ЕГЭ по русскому языку необходимый для получения аттестата минимальный балл, но получившие положительный результата на ЕГЭ по математике, смогут пересдать русский язык в резервный срок сдачи ЕГЭ – 29 июня.– отметила Валентина Перегудова.Выпускница лицея № 2 Иркутска Екатерина Трошкова сдала два ЕГЭ на 100 баллов. Это русский язык и информатика и информационно-коммуникационные технологии.Напомним, ЕГЭ по русскому языку в основной период проходил 9 июня. Для проведения экзаменационных испытаний было задействовано 700 аудиторий в 85 пунктах проведения экзамена.