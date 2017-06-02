ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 59 человек

В Иркутской области единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов сдали 59 участников основного периода ЕГЭ-2017. Результат 80 и более баллов показали 20,88% сдававших. Всего экзамен по предмету сдавали 12423 человека. Об этом сообщила министр образования Приангарья Валентина Перегудова.
Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не преодолели 0,57% участников экзамена. Выпускники текущего года, не набравшие на ЕГЭ по русскому языку необходимый для получения аттестата минимальный балл, но получившие положительный результата на ЕГЭ по математике, смогут пересдать русский язык в резервный срок сдачи ЕГЭ – 29 июня.– По сравнению с предыдущим годом возросло количество участников, получивших 100, а также 80 и более баллов. Максимальный результат продемонстрировали выпускники школ Иркутска, Ангарска, Черемхово, Свирска, Братска, Усть-Илимска, Иркутского, Шелеховского, Усольского, Баяндаевского, Эхирит-Булагатского, Нижнеудинского, Нукутского, Тайшетского, Тулунского и Чунского районов,
– отметила Валентина Перегудова.
Выпускница лицея № 2 Иркутска Екатерина Трошкова сдала два ЕГЭ на 100 баллов. Это русский язык и информатика и информационно-коммуникационные технологии.
Напомним, ЕГЭ по русскому языку в основной период проходил 9 июня. Для проведения экзаменационных испытаний было задействовано 700 аудиторий в 85 пунктах проведения экзамена. irkobl.ru