.
,

ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 59 человек


0

Вчера, 13:04
 Количество просмотров: 108
    

ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 59 человек

В Иркутской области единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов сдали 59 участников основного периода ЕГЭ-2017. Результат 80 и более баллов показали 20,88% сдававших. Всего экзамен по предмету сдавали 12423 человека. Об этом сообщила министр образования Приангарья Валентина Перегудова.

Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не преодолели 0,57% участников экзамена. Выпускники текущего года, не набравшие на ЕГЭ по русскому языку необходимый для получения аттестата минимальный балл, но получившие положительный результата на ЕГЭ по математике, смогут пересдать русский язык в резервный срок сдачи ЕГЭ – 29 июня.

– По сравнению с предыдущим годом возросло количество участников, получивших 100, а также 80 и более баллов. Максимальный результат продемонстрировали выпускники школ Иркутска, Ангарска, Черемхово, Свирска, Братска, Усть-Илимска, Иркутского, Шелеховского, Усольского, Баяндаевского, Эхирит-Булагатского, Нижнеудинского, Нукутского, Тайшетского, Тулунского и Чунского районов, – отметила Валентина Перегудова.

Выпускница лицея № 2 Иркутска Екатерина Трошкова сдала два ЕГЭ на 100 баллов. Это русский язык и информатика и информационно-коммуникационные технологии.

Напомним, ЕГЭ по русскому языку в основной период проходил 9 июня. Для проведения экзаменационных испытаний было задействовано 700 аудиторий в 85 пунктах проведения экзамена.

irkobl.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Итоги спортивных игр «Парасибириада – 2017»
Не зная усталости
Опыт берёт верх
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
В Ангарске осужден квартирный мошенник
На свой страх и риск
Прыгнул в воду спасая сына
Все новости категории

Общество
Международный форум «Байкал-Тотем» будет жить
ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 59 человек
Гранты Международного молодежного форума «Байкал»
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (275)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru