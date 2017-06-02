Международный форум «Байкал-Тотем» будет жить

Для обмена лучшими практиками проектов в области российской культуры: как региональных, успешных на федеральном уровне, так и федеральных, расширяющих свою деятельность в регионах состоялась панельная дискуссия «Региональная культура – точки роста», которую организовали Санкт-Петербургский международный культурный форум и Министерство культуры Российской Федерации. В ней приняли участие руководители ведущих федеральных и региональных учреждений культуры и представители Министерства культуры Российской Федерации.Прошли семинары и мастер-классы для профессионалов в сфере культуры. Среди них межрегиональный семинар-практикум «Результаты и перспективы деятельности учреждений культуры по сохранению и развитию нематериального культурного наследия народов Российской Федерации», научно-практический семинар экспертов Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург), где сотрудников музеев Прибайкалья познакомили с деятельностью Русского музея, включая социокультурные проекты, адресные музейно-педагогические и арт-терапевтические программы, современные методики и практики работы с посетителями в музее, вопросы привлечения «не посетителей» в музей.Иркутский областной кинофонд провел конференцию «Развитие регионального кинопроизводства. Опыт работы кинокомиссий в России». Участие в ней приняли продюсер, вице-президент кинокомпании СТВ, член Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, лидер инициативы «Кино России» Анна Крутова (г. Москва) и заместитель руководителя департамента инвестиций в социальную сферу АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Дмитрий Генералов (г. Москва), а также представители киноиндустрии Иркутской, Ульяновской и Калининградской областей, Республики Бурятия, Красноярского, Приморского и Пермского краев.- сказал руководитель проектного офиса Министерства культуры Российской Федерации (ФГБУК «Роскультпроект») Олег Иванов.В Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского состоялся круглый стол «Библиотеки и издательства: от автора к читателю».. Её участниками стали директор Российской книжной палаты Елена Ногина, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино Вадим Дуда, директор публичной библиотеки г. Кёльн Vogt Hannelore (Фогт Ханнелоре), поэт, редактор «Иерусалимского журнала» Игорь Бяльский, заместитель директора по связям с общественностью Иерусалимской русской городской библиотеки Анна Лапид.В сквере имени Кирова работал литературный квартал и ярмарка детской книги, прошли встречи с писателями, презентации зарубежных и российских издательств, образовательные лекции, состоялись «презентации книг иркутских авторов — Светланы Михеевой, Елены Анохиной, Светланы Волковой, Евгения Хохрякова, Юрия Баранова и Михаила Соловьева. Встречи с читателями провели детские писатели Тим Собакин и Андрей Усачев.- сказа детский писатель Андрей Усачёв.В рамках форума прошли десятки выступлений творческих коллективов, состоялась презентация парка скульптур из природных материалов «Парк-ленд». Спектакли представили детская студия-театр «Подвал», театр «Ситцевая деревенька», театр-концерта «Вампука» (Санкт-Петербург), театр танца «PROдвижение», детское театральное объединение «Шаг вперед», русский инженерный театр «Aхе» (Санкт-Петербург) и многие другие. В областной филармонии состоялся моноспектакль «Пиковая дама» по мотивам повести А.С. Пушкина, где все роли исполнил народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Евгений Князев. Губернаторский симфонический оркестр под руководством Илмара Лапиньша дал концерты под открытым небом в Иркутске и в Байкальске. В театре юного зрителя состоялась режиссёрская лаборатория, во время которой режиссёры представили свои варианты постановки произведений известного иркутского драматурга Александра Вампилова. В мероприятиях первого международного культурного форума «Байкал-Тотем», которые прошли в Иркутске, участие приняло более пяти тысяч человек.