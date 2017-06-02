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Мудрый дед


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Сегодня, 11:52
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На здании комплекса социально-культурных объектов АНХК установлена мемориальная доска Анатолию Константиновичу АЛЁШИНУ. Директор управления социально-культурной сферы, Почетный гражданин Ангарска, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», в этом здании он работал с 1980 по 2012 год.

Мудрый дед

Мудрый дед
Ф.И. СЕРДЮК предложил установить такие мемориальные доски на турбазах «Ангара» и «Утулик».
Фото Николая СТЕРНИНА


А.К.Алешин, окончив Иркутский техникум искусственного жидкого топлива, работал на комбинате-16, прошел путь от бригадира до начальника ремонтно-строительного управления, с 1994 года был директором УСКС. В те годы это предприятие обеспечивало работу пионерских лагерей, которые входили в десятку лучших в стране, баз отдыха, ДК «Нефтехимик». В мае 2013 года Алёшин ушел на заслуженный отдых, умер в июне 2014 года, месяц не дожил до своего восьмидесятилетия.

Памятную доску освятили, а друзья, коллеги, родные вспомнили Анатолия Константиновича добрыми словами. Федор СЕРДЮК, бывший генеральный директор АНХК, считает, что таких людей, как Алёшин, сегодня нет.

- У него была редкая черта характера - высочайшая ответственность. Ему не надо было повторять два раза, контролировать. Если необходимо, то всё будет выполнено. Я у него многому научился, прежде всего заботливому отношению к людям.

Ольга КРАСНОВА

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