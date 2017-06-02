Мудрый дед

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КРАСНОВА

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А.К.Алешин, окончив Иркутский техникум искусственного жидкого топлива, работал на комбинате-16, прошел путь от бригадира до начальника ремонтно-строительного управления, с 1994 года был директором УСКС. В те годы это предприятие обеспечивало работу пионерских лагерей, которые входили в десятку лучших в стране, баз отдыха, ДК «Нефтехимик». В мае 2013 года Алёшин ушел на заслуженный отдых, умер в июне 2014 года, месяц не дожил до своего восьмидесятилетия.Памятную доску освятили, а друзья, коллеги, родные вспомнили Анатолия Константиновича добрыми словами. Федор СЕРДЮК, бывший генеральный директор АНХК, считает, что таких людей, как Алёшин, сегодня нет.