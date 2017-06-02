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Главным событием прошедшего в воскресенье, 25 июня, Дня молодёжи стало открытие молодёжного центра «Лифт». Именно из-за этого все праздничные площадки в невероятно жаркий день находились не на Еловском пруде, как в прежние годы, а в 212 квартале, на раскалённом асфальте.

Вам решать!
Молодёжь в «Лифте» призывают не только веселиться, но и работать. Так выглядит «Генераторная».
Фото Николая СТЕРНИНА


Понятие молодёжного центра ангарчанам незнакомо вообще, хотя явление это в городах России очень распространённое. Теперь по адресу: 212 квартал, дом 15, у нас будет официально собираться молодёжь. В отремонтированном трехэтажном здании бывшего мебельного магазина будут работать молодёжные организации - волонтёры, поисково-спасательный отряд «Волонтёр-Ангарск», «Волонтёры Победы», молодёжный парламент АГО, клуб интеллектуалов «Мельница», экологическое объединение «ЭкоАнгарск», танцевальный коллектив «Бродвей», центр молодёжного инновационного творчества (или центр робототехники, на который будет потрачен грант в размере 4,5 миллиона рублей, выигранный руководителем центра Артёмом ОВСЯННИКОВЫМ), социально-молодёжно-спортивный центр, лига молодых избирателей Иркутской области, молодёжный информационный центр. Там же остался работать заслуженный театр народного творчества «Факел» (режиссёр Александр КОНОНОВ). В любое объединение молодые люди могут вступить совершенно бесплатно.

В день открытия по молодёжному центру прошла первая экскурсия во главе с мэром. Хорошо отремонтированное офисное здание. На это из бюджета АГО потрачено 6 миллионов 376 тысяч рублей.

На молодость и задор, которые должны здесь царить, указывают разве что юмористические таблички на дверях: «Генераторная» (на конференц-зале, где должны рождаться идеи), «Лифтёрная» (видимо, кабинет руководства). Настоящий лифт там тоже есть. Он пока не эксплуатируется, но должен. Так что молодёжь с ограниченными возможностями здоровья здесь в перспективе тоже ждут – для них уже есть специальная уборная.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА


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