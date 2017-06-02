Под музыку города

Завершали весь этот день в Ангарске битва диджеев и рок-фестиваль. На самом деле, конечно, никакой битвы или фестиваля не было. Зато были уличная дискотека и рок-концерт. Что диджеи, что рок-группы были ангарские. Исполняли музыканты как известные композиции, так и свою музыку. На фото группа The Violets.
Фото Николая СТЕРНИНА
Соревнования диджеев были формальными. Два музыканта целый час по очереди миксовали между собой известные и популярные композиции. Цель битвы - просто развлечь народ. И получилось – народ колбасился, продолжал пуляться красками, фотографироваться. Для лучшего настроения пригласили девчонок из танцевальной студии – они заводили молодёжь. Решать, чья музыка лучше, предложили самой публике. Но не здесь и сейчас (что крайне странно), а только на следующий день. Голосование было открыто в одной из групп в социальных сетях. По его итогам лучшему вручат кубок.
Рок-фестиваль сразу после диджеев открывала молодая барабанщица Татьяна ПЕРЕВАЛОВА – играла соло на барабанах. 18-летняя девушка только окончила школу, музыкой занимается год.- Мне просто стало интересно попробовать что-то новенькое, пошла в музыкальную студию при Дворце творчества детей и молодёжи. Уже несколько раз выступали,
- Татьяна призналась, что дальше свою жизнь с музыкой связывать не хочет. Уже подала документы в вуз на муниципальное управление. Чиновником быть гораздо выгоднее.
Ольга КНЯЗЕВА
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