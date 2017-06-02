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Зажгли


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День молодёжи начинался очень спортивно. Первым делом стартовала мультигонка. Успеть за спортсменами, которые преодолевали трассу на пересечённой местности, было невозможно. А вот областной фестиваль паркура никуда не бежал. Под палящим солнцем парни из Ангарска, Иркутска и Усолья спорили с законом тяготения, вытворяя настоящие чудеса.

Зажгли
Кто сказал, что люди не умеют летать? Паркурщики точно умеют.
Фото Николая СТЕРНИНА


Участникам фестиваля пришлось в этот день туго. Попробуйте в такую жару хотя бы десять раз отжаться. Сердце из груди выскочит. А им пришлось выкладываться по полной, да не один раз, ведь соревнования проводились в несколько этапов. В итоге из 24 участников в категориях профессионалы и опытные выбирали троих победителей, а также присуждали отдельные номинации за какие-то особо удачные трюки. И, конечно, приз зрительских симпатий.

Про зрительские симпатии отдельно. Потому что это и в самом деле была звезда. Представьте: толпа мальчишек самого разного возраста и одна девочка, Лилия КОРНЕЕВА. Причём для своих девяти лет довольно невысокого роста. На некоторые препятствия ей было трудно запрыгивать. Но она была шикарна! Она единственная сочетала паркур с элементами брейк-данса. Она, наконец, заняла третье место в своей категории, обойдя многих соперников. Нашей газете Лиля призналась, что уже три года занимается гимнастикой, но гораздо больше ей нравятся как раз брейк-данс и паркур. Учиться этому мастерству она начала в прошлом сентябре.

Анастасия КУРМАЗОВА

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