Что будет?

28 ИЮНЯ, СРЕДА

29 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

30 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

1 ИЮЛЯ, СУББОТА

2 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

3 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

– у библиотеки № 4 (94 кв-л, дом 8);– у библиотеки № 5 (95 кв-л, дом 12);– в парке за ДК «Современник».на входе в парк ДК «Нефтехимик».здание правительства Иркутской области по адресу: Иркутск, ул. Горького, 31 (4 этаж, актовый зал), вход свободный, вопросы отправлять заранее по адресу: econadzor@govirk.ru.парк строителей.результатов правоприменительной практики Иркутского УФАС России для предпринимателей, Иркутск, ул. Марата, 14 (актовый зал комитета по управлению Правобережным округом городской администрации). Вход свободный, предварительная регистрация для участия не требуется.ДК «Современник».пойма Китоя.пойма Китоя.для людей старшего возраста, ДК «Современник».(работает до 9 июля), Иркутск, 130 квартал, ул. 3 июля, 17а («Ремесленное подворье»), тел. 8 (3952) 487-130.