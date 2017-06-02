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Что будет?


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28 ИЮНЯ, СРЕДА

Работают летние читальные залы:

11.00 – у библиотеки № 4 (94 кв-л, дом 8);

14.00 – 17.00 – у библиотеки № 5 (95 кв-л, дом 12);

15.00 – 17.00 – в парке за ДК «Современник».

29 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

12.30 – 14.00 – летний читальный зал на входе в парк ДК «Нефтехимик».

14.00 – публичные обсуждения результатов работы региональной службы по охране природы и озера Байкал, здание правительства Иркутской области по адресу: Иркутск, ул. Горького, 31 (4 этаж, актовый зал), вход свободный, вопросы отправлять заранее по адресу: econadzor@govirk.ru.

16.00 – «Ангарская танцплощадка», парк строителей.

30 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

14.00 – публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Иркутского УФАС России для предпринимателей, Иркутск, ул. Марата, 14 (актовый зал комитета по управлению Правобережным округом городской администрации). Вход свободный, предварительная регистрация для участия не требуется.

22.00 – дискоклуб «Курьер», ДК «Современник».

1 ИЮЛЯ, СУББОТА

12.00 – мотокросс, пойма Китоя.

2 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.00 - мотокросс, пойма Китоя.

17.00 – танцевальный клуб «Хризантема» для людей старшего возраста, ДК «Современник».

3 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

14.00 – открытие выставки декоративно-прикладного искусства мастеров Слюдянского района (работает до 9 июля), Иркутск, 130 квартал, ул. 3 июля, 17а («Ремесленное подворье»), тел. 8 (3952) 487-130.
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