В хорошие руки

Всё-таки не зря говорят, что Ангарск – город маленький. Куда ни кинь, везде знакомые. Вот и наша 10000-я подписчица, как выяснилось, ангарчанам известна. Елена РАХМАНИНА благодарит ангарчан за то, что они не забывают про наш зоопарк.
Это Елена РАХМАНИНА, педагог дополнительного образования и заведующая зоопарком Дворца творчества детей и молодежи. Того самого, который много лет возглавлял бессменный Сергей ТАРАНЕНКО. Два года назад, уходя со своего поста, он уже знал, кому доверит дело своей жизни.- У меня 17-летний опыт работы с животными,
- признаётся Елена. – Мне всегда нравилась биология, нравилось общаться с животными, и поэтому когда я пришла в ангарский зоопарк, так тут и осталась.
Елена говорит, что ангарчане зоопарк не забывают, очень хорошо подкармливают животных овощами. Садики и школы помогают. И по-прежнему в зоопарке остро стоит вопрос о тёплом помещении. В помещении поставили пластиковые окна на фасадную сторону, которая ещё не разрушается. Но это малая доля работ, которые здесь необходимо выполнить. - База у нас неплохая, но нам нужно отремонтировать помещение, чтобы оно соответствовало современным нормам и не разваливалось. Причём делать это надо, пока тепло, чтобы можно было животных на время переселить, -
говорит Елена Рахманина. - Год назад служба муниципального хозяйства просчитала смету, которая составила около 2 миллионов рублей. И пока вопрос опять повис. Я не знаю, стоим мы в планах или нет, будет у нас проводиться ремонт или нет. Нам пока ничего не говорили.
Живёт Елена в Китое, газету нашу читает с детства, её ещё бабушка с дедушкой выписывали. - Мне нравится, что «Время» выходит три раза в неделю. Хорошая периодичность у газеты. Новости не устаревают,
- отмечает наша подписчица.
У Елены отдельная просьба к ангарчанам. Сейчас, летом, они каждый день несут в зоопарк ворон и голубей. Так вот, она просит не тащить их, потому что все вольеры на данный момент заполнены. Кроме того, вороны и голуби - это птицы, которые являются переносчиками инфекций.
От нашей газеты подписчице достался сертификат в Универмаг на Чайковского.
Наталья ОЖОГИНА,
фото из архива Елены РАХМАНИНОЙ
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