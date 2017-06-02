В хорошие руки

Наталья ОЖОГИНА,

фото из архива Елены РАХМАНИНОЙ



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Это Елена РАХМАНИНА, педагог дополнительного образования и заведующая зоопарком Дворца творчества детей и молодежи. Того самого, который много лет возглавлял бессменный Сергей ТАРАНЕНКО. Два года назад, уходя со своего поста, он уже знал, кому доверит дело своей жизни.- признаётся Елена. –Елена говорит, что ангарчане зоопарк не забывают, очень хорошо подкармливают животных овощами. Садики и школы помогают. И по-прежнему в зоопарке остро стоит вопрос о тёплом помещении. В помещении поставили пластиковые окна на фасадную сторону, которая ещё не разрушается. Но это малая доля работ, которые здесь необходимо выполнить.говорит Елена Рахманина. -Живёт Елена в Китое, газету нашу читает с детства, её ещё бабушка с дедушкой выписывали.- отмечает наша подписчица.У Елены отдельная просьба к ангарчанам. Сейчас, летом, они каждый день несут в зоопарк ворон и голубей. Так вот, она просит не тащить их, потому что все вольеры на данный момент заполнены. Кроме того, вороны и голуби - это птицы, которые являются переносчиками инфекций.От нашей газеты подписчице достался сертификат в Универмаг на Чайковского.