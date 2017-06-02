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Сдай оружие, получи деньги!


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Вчера, 12:41
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Сдай оружие, получи деньги!

Полиция Ангарска совместно с Росгвардией проводит акцию по добровольной, возмездной сдаче гражданами города незарегистрированного оружия.

Органы внутренних дел проводят прием гладкоствольного, нарезного, самодельного, боевого и газового оружия, патронов и боеприпасов. С начала года ангарчане сдали два газовых и два гладкоствольных ружья.

За газовое оружие можно получить 3000, за гладкоствольное – 5000, за нарезное 8000 рублей. Кроме этого, можно сдать боеприпасы.

Размер денежного вознаграждения определяется в зависимости от состояния сданного оружия и может составить 50% от указанного размера выплат в случае неисправности.

Сотрудники полиции предупреждают, в случае не сдачи незаконно хранящегося оружия гражданину грозит административная либо уголовная ответственность по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

При сдаче необходимо обращаться в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Иркутской области в Ангарском городском округе по адресу 17 микрорайон, дом 5, телефон 8(3955) 55-11-59. А также в территориальные отделы полиции, телефоны: 8(3955) 53-05-15, 8(3955) 692-560, 8(3955) 692-890. При сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов при себе необходимо иметь паспорт.


Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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