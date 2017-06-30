Никаких кредитов

Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

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За каких-то два года на окраине Савватеевки выросла его новенькая ферма с огороженной территорией и еще 400 с лишним гектарами земли. Здесь есть зерносклады и силосная яма. За забором простираются необъятные поля под зерновые, кормовые, картошку и морковь. Раньше про таких, как Дулин, говорили «крепко на ногах стоит». Только все это ему на голову не свалилось.На выгульном дворе коровы перестают рыться в сене, увидев нас с фотографом. Тычутся шершавыми языками в руку. 60 молоденьких тёлочек молочной черно-белой породы Андрей привез в декабре из племенного хозяйства «Барки» в Хомутово. Пока они только ходят и жуют свою бесконечную жвачку. В будущем каждая корова должна давать 4,5-5 тысяч литров молока в год. Так что молочные реки только в перспективе.В октябре 2014 года Дулину одобрили грант на 10 миллионов 200 тысяч рублей на развитие семейной животноводческой фермы. Дополнительно фермер должен был вложить 6 миллионов 800 тысяч своих денег.Пришлось потуже затянуть пояса, не скрывает он. Зато в итоге Андрей приобрел не только породистых животных, но и два трактора, оборудование, нанял шестерых рабочих. На голом пустыре буквально с нуля появилась новая ферма. Её помещения, выгульные дворы, залы для доения, отёла и содержания молодняка хозяин придумал сам, обойдясь без готовых проектов.Всё удобно. В помещении для будущих доярок есть туалет и комната с душевой кабиной и бойлером., - делится Андрей.Родом он не из Савватеевки, но всё детство и взрослую жизнь провел здесь. По профессии инженер-механик, окончил Иркутский сельскохозяйственный институт. В животноводстве Дулин не новичок. Коров и свиней всегда держали родители, да и сейчас отец помогает. А вот семья, жена с двумя детьми, живут в Ангарске и к сельскому хозяйству отношения не имеют.