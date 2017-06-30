Умное золото

Во вторник, 27 июня, в ДК «Нефтехимик» прошёл традиционный бал медалистов. В этом году блестящих выпускников в Ангарске 43 человека (в прошлом году было чуть больше - 48).Выпускница школы № 37 Алина ДЮЖИХ (в центре) успешна во всём – занимается рукопашным боем, была мэром МВД-класса, сдала русский язык на 96 баллов. Поступать планирует в Восточно-Сибирский институт МВД. Слева - директор школы № 37 Ольга ЖЕЛТОНОГОВА, справа – мама.
Напомним, что медали за успешную учёбу есть двух видов - федеральные и региональные. Чтобы получить федеральную медаль, надо иметь все пятёрки только за 11-й класс. А вот чтобы получить нашу, региональную, медаль, надо иметь пятёрки и за 9-й, и за 11-й – это сложнее. И федеральную, и региональную медали в Ангарске получили 18 человек.
Итак, медалистов дали городу школы № 5, 10, 14, 19, 24, 27, 30, 32, 36, 37, а также лицеи № 1 и 2, гимназии № 1 и 8. Особо отличился лицей № 2 – у них 12 медалистов, из них пятеро имеют по две медали. Шестеро из 12 ребят из одного класса, где классный руководитель – учитель химии Оксана Николаевна СМОЛЯКОВА.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото предоставлено
О.А.ЖЕЛТОНОГОВОЙ
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