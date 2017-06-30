Умное золото

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото предоставлено

О.А.ЖЕЛТОНОГОВОЙ

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Напомним, что медали за успешную учёбу есть двух видов - федеральные и региональные. Чтобы получить федеральную медаль, надо иметь все пятёрки только за 11-й класс. А вот чтобы получить нашу, региональную, медаль, надо иметь пятёрки и за 9-й, и за 11-й – это сложнее. И федеральную, и региональную медали в Ангарске получили 18 человек.Итак, медалистов дали городу школы № 5, 10, 14, 19, 24, 27, 30, 32, 36, 37, а также лицеи № 1 и 2, гимназии № 1 и 8. Особо отличился лицей № 2 – у них 12 медалистов, из них пятеро имеют по две медали. Шестеро из 12 ребят из одного класса, где классный руководитель – учитель химии Оксана Николаевна СМОЛЯКОВА.