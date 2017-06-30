Пусть они удивятся

Надежда ИВАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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На этот раз к народным умельцам присоединились артисты, интегрированный театр «Другие» при участии актёров любительских театров Иркутска и Ангарска показывал уличную постановку «Река дружбы».Обычно в уличных постановках участвуют ещё и прохожие. Этот спектакль, ещё и музыкальный, был больше рассчитан на детей. А дети в Ангарске, как и во всём остальном мире, - существа без комплексов. Сказали: «Потанцуем!», и они станцуют, споют, разрисуют половину парка мелками.Главной особенностью этого спектакля было то, что он был больше нужем самим актёрам, чем остальным участникам. Про театральную студию «Другие» наша газета уже писала («В» от 06. 06.2017 г.). Занимаются в ней молодые люди с различными диагнозами, инвалиды. Причём у большинства из них проблемы именно личностного порядка: не умеют они общаться с людьми, вот и вынуждены сидеть по домам, видя только самых близких родственников.