Сами с руками

Фото Николая СТЕРНИНА



Аполлинария ТИХАЯ

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Первое, о чем стоит подумать, действительно ли праздник летом настолько принципиально важен? Доказано, что свадьба осенью и зимой выгоднее во всех отношениях. Салоны делают скидки, фотографы тоже не хотят сидеть без работы. Если вы все-таки решились отметить бракосочетание летом в самый пик цен, есть несколько простых шагов, которые помогут значительно сократить свадебную смету.Первое, о чем заботится любая невеста, конечно, выбор платья. Есть масса вариантов от пошива до аренды платья на сутки, на разный вкус, цвет и кошелек. В Ангарске и правда есть на что посмотреть. Я исступленно металась в поисках по Иркутску, Ангарску и даже Красноярску, и была приятно удивлена встретить именно здесь платье мечты. Нигде раньше не мелькавший наряд я нашла в одном из ангарских салонов.Второе, о чем пекутся современные невесты, - выбор визажиста и фотографа. Здесь нужно отвесить низкий поклон нашему веку технологий. С помощью поиска по хэштегу #визажистангарск, например, соцсеть Instagram выдаст несколько десятков необходимых аккаунтов с примерами работ и контактами. То же можно проделать и с поиском фотографа и ведущего.В Ангарске ценник свадебных стилистов варьирует от 2000 до 6000 рублей. В эту цену включен выезд в день торжества на дом, чтобы без лишней суеты собрать невесту, что подразумевает профессиональный макияж и прическу, а в некоторых случаях даже пробный макияж. Фотографы за свои услуги просят от 1500 рублей в час.Если подумываете над сокращением расходов, стоит рассмотреть новичков на поприще свадебных услуг. Малоопытные фотографы, видеооператоры и ведущие, заинтересованные в формировании портфолио, просят намного меньше, чем известные в городе профессионалы.Говоря о собственном опыте, могу вспомнить, что свадебный оператор снимал за символическую плату лишь потому, что был новичком в деле и пока не решался просить большие деньги с первых клиентов. Конечно, вариант обращения к непрофессионалам подразумевает определенные риски в ответственный день. Однако это приемлемый вариант в случае бюджетной свадьбы.