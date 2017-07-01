Должников вычислят



Ольга КНЯЗЕВА

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Современная техника позволит вычленять в потоке машин те автомобили, за рулём которых находится злостный неплательщик: алименты, долги по кредиту, штрафы, налоги. Так приставы смогут найти всех, в отношении кого заведено исполнительное производство. Оборудование передаёт сигнал на экран, сотрудники ГИБДД останавливают водителя. А дальше в дело вступают уже приставы – заставляют платить по счетам либо здесь и сейчас, либо прибегают к крайней мере – арестовывают имущество. Благо оно здесь же – машина.