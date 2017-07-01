Полёт скакуна

Наталья ХУЛУГУРОВА,

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В переводе с бурятского языка Сурхарбан означает «стрельба в сур» - мишень, сделанную из небольшого колышка, обмотанного тонким кожаным ремнем и воткнутого в землю. Празднуют его один раз в год в начале лета.Вот и 24 июня в селе Одинск прошел традиционный Сурхарбан-2017. По традиции наш праздник открывается парадом участников соревнований.Перед гостями предстали команды МЧС, «Ермака», «Сибири», ДОСААФ, Одинска. В церемонии открытия участвовал мэр АГО ПЕТРОВ С.А., администрация и главный судья соревнований ИНКЕЕВ Р.Л.Праздник отличался массовостью, завораживающей музыкой, а также хорошим настроением. Всего в празднике приняли участие более 500 человек.Участники Сурхарбана успели принять участие в соревнованиях (перетягивание каната, футбол, волейбол) и посмотрели концертную программу Дома культуры.