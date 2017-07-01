Вплавь на восток

66-летний инвалид второй группы Александр ВАРЕНКОВ, перенесший несколько инфарктов и инсультов, уже несколько дней плывет своим ходом из Забайкальского края в Приморье.
Александр ВАРЕНКОВ по сибирской реке Ингода плыл на спине 10 часов подряд.
От районного центра Улеты по реке Ингода Александр Владимирович добрался до Читы. Мы связывались с ним по телефону 28 июня, и он рассказал нашей газете:
- Пока я проплыл 240 километров. Правильнее будет сказать не проплыл, а пропахал по-пластунски. Судоходная река Ингода сильно обмелела. Спасатели в Чите порекомендовали мне немного изменить маршрут, поскольку дальше по Ингоде расположены заброшенные заводы, из которых в реку могли сбрасывать арматуру и прочий хлам. Они довезли меня на машине до реки Онон, которая, встретившись с Ингодой, впадает в Шилку.
Галина ЛЕМЗЯКОВА, фото предоставлено Александром ВАРЕНКОВЫМ
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