Книги должны работать



Аполлинария ТИХАЯ,

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Во вторник в небольшую комнату читального зала пришло около 15 детишек с родителями и без. За содержание занятия отвечает волонтер Мария КУЗЬМЕНКО. Она приносит на занятия книги из личной библиотеки, не боясь отдавать их на прочтение детям. Зачем ей это надо?- говорит Марина.На занятии царит семейный хаос. Все удобно устроились в игровой на полу, креслах, диванах. Детки ловят каждое слово Марины, хохочут и переглядываются между собой. Один из мальчишек сидит с миниатюрным шпицем на руках. Удивительное дело, даже щенок не увлек детей настолько, насколько это делают книги в руках Марины. Каждая страница оживает в ее руках, она зачитывает отрывки, меняя интонацию, ускоряясь и замедляясь, оставляя интригу. Когда рассказ подходит к концу, дети наперебой выхватывают книгу из рук Марины, чтобы забрать на прочтение, а мамы следят за тем, чтобы каждому досталось хотя бы по одной книге.