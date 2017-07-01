Книги должны работать

Бытует мнение, что летом библиотеки, как и школы, уходят во временный отпуск. Школьники не ходят на уроки внеклассного чтения, взрослые заняты более интересными летними заботами. Этот стереотип разрушает библиотека семейного чтения №20, где каждую неделю уже на протяжении 3 месяцев проходят собрания клуба родителей с детьми. В такой непринуждённой обстановке проходят собрания клуба.
Во вторник в небольшую комнату читального зала пришло около 15 детишек с родителями и без. За содержание занятия отвечает волонтер Мария КУЗЬМЕНКО. Она приносит на занятия книги из личной библиотеки, не боясь отдавать их на прочтение детям. Зачем ей это надо?- Я сама очень люблю читать. А когда что-то любишь, этим хочется делиться,
- говорит Марина.
На занятии царит семейный хаос. Все удобно устроились в игровой на полу, креслах, диванах. Детки ловят каждое слово Марины, хохочут и переглядываются между собой. Один из мальчишек сидит с миниатюрным шпицем на руках. Удивительное дело, даже щенок не увлек детей настолько, насколько это делают книги в руках Марины. Каждая страница оживает в ее руках, она зачитывает отрывки, меняя интонацию, ускоряясь и замедляясь, оставляя интригу. Когда рассказ подходит к концу, дети наперебой выхватывают книгу из рук Марины, чтобы забрать на прочтение, а мамы следят за тем, чтобы каждому досталось хотя бы по одной книге.
Аполлинария ТИХАЯ,
фото предоставлено
библиотекой
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