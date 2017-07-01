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Человек – памятник


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Вчера, 11:36
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28 июня на 82-м году ушел из жизни известный скульптор Анатолий Кузьмич ОСАУЛЕНКО.
Человек – памятник

Анатолий Кузьмич родился 1 августа 1935 года в деревне Шепелевка Семеновского района Полтавской области, где пережил немецкую оккупацию. В 1962 году окончил техникум художественной керамики в Миргороде, а в 1972 году - университет культуры. Член Союза художников России с 1993 года. Награжден юбилейными медалями «60 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.» и «65 лет Победы в ВОВ 1941-45 гг.»

Анатолий Осауленко создал значимые для города памятники - стела в честь награждения города Ангарска орденом Трудового Красного Знамени, памятник Ленину (АЭХК, Ангарск), памятник К. Марксу (ТЭЦ-1, Ангарск) памятник политкаторжанам (Ангарск, ул. Московская), памятник Ф. Э. Дзержинскому (Ангарск, 205 кв-л) и другие. Произведения художника находятся в собраниях музея торговой палаты Киева (изделия из хрусталя), музея декабристов Москвы (скульптурная композиция «Письма из России»), музея декабристов Иркутска (скульптурная композиция «Последнее рукопожатие»), краеведческого музея Иркутска («Н. Г. Чернышевский в сибирской ссылке»), музея Трудовой славы АЭХК (портреты героев труда), ангарского музея Победы, Ангарского городского музея, краеведческого музея Шелехова, краеведческого музея Миргорода (портрет героя ВОВ и портрет колхозницы).

Разделяем боль от утраты замечательного человека, известного художника и поэта с родными, близкими, коллегами и друзьями.

Ольга НОВОКРЕЩЕННЫХ,
фото Николая СТЕРНИНА
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