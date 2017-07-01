Не стало Олега ЯКОВЛЕВА

Утром 29 июня в реанимации одной из московских клиник, не приходя в сознание, скончался один из самых известных ангарчан, экс-солист «Иванушек int» 47-летний Олег ЯКОВЛЕВ. Врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление лёгких."Сегодня, в 7.05, не стало главного мужчины моей жизни… Как же я теперь без тебя? Лети, Олег! Я всегда с тобой", -
написала Александра КУЦЕВОЛ, гражданская жена музыканта, на своей странице в социальных сетях. До этого Олег Яковлев уже неделю находился в реанимации. Как сообщила PR-менеджер артиста, он болел, но наотрез отказывался идти к врачу, лечился дома.
Олег родился в Монголии, в Улан-Баторе. Когда ему было 7 лет, семья с ещё двумя детьми переехала в Ангарск. Здесь мальчик пошёл в школу. По её окончании поступил в Иркутское театральное училище, окончил его с красным дипломом (кукловод). Как потом артист признался в одном интервью, его тяготило, что зритель не видит его самого, а только куклу. Поэтому и принял решение покорять столицу. Без труда поступил в ГИТИС. А вот музыкальную карьеру начал случайно. Его взяли в группу, что называется, по объявлению. - Увидел, что в «Иванушки» требуется солист. У меня была запись песни «Белый шиповник» из рок-оперы «Юнона и Авось», я вложил её в конверт и отправил продюсерам. Так в 1998 году я стал солистом,
- рассказывает Олег в интервью изданию Infpol.
Прощание с певцом состоится 1 июля в Москве. Александра Куцевол сообщила, что Олега кремируют.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото с сайта https://cdn.rt.com