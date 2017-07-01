Не стало Олега ЯКОВЛЕВА



Ольга КНЯЗЕВА,

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написала Александра КУЦЕВОЛ, гражданская жена музыканта, на своей странице в социальных сетях. До этого Олег Яковлев уже неделю находился в реанимации. Как сообщила PR-менеджер артиста, он болел, но наотрез отказывался идти к врачу, лечился дома.Олег родился в Монголии, в Улан-Баторе. Когда ему было 7 лет, семья с ещё двумя детьми переехала в Ангарск. Здесь мальчик пошёл в школу. По её окончании поступил в Иркутское театральное училище, окончил его с красным дипломом (кукловод). Как потом артист признался в одном интервью, его тяготило, что зритель не видит его самого, а только куклу. Поэтому и принял решение покорять столицу. Без труда поступил в ГИТИС. А вот музыкальную карьеру начал случайно. Его взяли в группу, что называется, по объявлению.- рассказывает Олег в интервью изданию Infpol.Прощание с певцом состоится 1 июля в Москве. Александра Куцевол сообщила, что Олега кремируют.