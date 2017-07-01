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Дети войны получат две тысячи


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Вчера, 11:53
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Как мы уже писали («Когда дети войны получат тысячу рублей?» - «В» от 20 июня 2017 года), дети войны - жители Ангарска - зря надеялись получить к Дню Победы нынешнего года по 1 тысяче рублей.

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей БРЕНЮК заверил нашу газету, что областные депутаты этот вопрос рассмотрят на июньской сессии ЗС. Мало того группа депутатов вышла с предложением повысить размер ежегодной выплаты до двух тысяч рублей.

Спешим порадовать детей войны: 28 июня 2017 года депутаты внесли изменения в закон «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области». Начиная с 2018 года, дети войны будут ежегодно к Дню Победы получать выплату по две тысячи рублей. Сергей Бренюк пояснил нашей газете:

- Эта мера социальной поддержки распространяется на всех людей этого возраста независимо от того, имеют они другие льготы или нет. Если, к примеру, человек по возрасту является ребёнком войны, при этом у него уже есть звание ветерана труда или он является инвалидом, это не лишает его права получить узаконенную выплату в две тысячи рублей. Единственное условие - эта льгота носит заявительный характер, то есть человеку нужно прийти в соцзащиту (улица Коминтерна, 41), написать заявление о присвоении статуса «Дети войны», получить удостоверение.

По информации Сергея Алексеевича, в нашем регионе около 180 тысяч детей войны, соответственно, на их разовую материальную поддержку потребуется 360 млн. рублей из областного бюджета.

Ольга КРАСНОВА
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