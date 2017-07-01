Дети войны получат две тысячи



Ольга КРАСНОВА

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей БРЕНЮК заверил нашу газету, что областные депутаты этот вопрос рассмотрят на июньской сессии ЗС. Мало того группа депутатов вышла с предложением повысить размер ежегодной выплаты до двух тысяч рублей.Спешим порадовать детей войны: 28 июня 2017 года депутаты внесли изменения в закон «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области». Начиная с 2018 года, дети войны будут ежегодно к Дню Победы получать выплату по две тысячи рублей. Сергей Бренюк пояснил нашей газете:- Эта мера социальной поддержки распространяется на всех людей этого возраста независимо от того, имеют они другие льготы или нет. Если, к примеру, человек по возрасту является ребёнком войны, при этом у него уже есть звание ветерана труда или он является инвалидом, это не лишает его права получить узаконенную выплату в две тысячи рублей. Единственное условие - эта льгота носит заявительный характер, то есть человеку нужно прийти в соцзащиту (улица Коминтерна, 41), написать заявление о присвоении статуса «Дети войны», получить удостоверение.По информации Сергея Алексеевича, в нашем регионе около 180 тысяч детей войны, соответственно, на их разовую материальную поддержку потребуется 360 млн. рублей из областного бюджета.