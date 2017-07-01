Не жалею ни о чём

Ольга КНЯЗЕВА,

фото из семейного

альбома Виктора и Галины



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В Ангарск семья Граковых приехала в 1967 году. Отца Виктора направили сюда по службе из Казахстана, он был военным. Виктор отучился на токаря и устроился работать на АЭХК. Хорошая зарплата, светлое будущее. И тут в деревне Большая Елань встретил свою первую жену на танцах.Переезжать в город девушка отказалась, так что Виктору пришлось променять цивилизацию на любовь. Токари в Большой Елани не нужны, пошёл работать в колхоз. Тамошнее руководство отправило парня учиться на ветеринара-фельдшера. Лечил крупный рогатый скот.В Большой Елани Виктор прожил не больше 10 лет. Родили троих детей, но потом не заладилось, развелись. Мужчина вернулся в Ангарск и устроился работать грузчиком на «Тепличное». Позже переквалифицировался на водителя. Там же в то время сортировщицей на складе готовой продукции работала Галина.Долго - это 10 лет! Вот что называется выбор с пристрастием. Кстати, избраннице Виктора на тот момент было 55 лет. Самому жениху – 45. Но это не помешало. Виктор пару раз провожал Галину до дома, а как-то раз просто остался.От нашей газеты подписчик получил в подарок сертификат в Универмаг на Чайковского.