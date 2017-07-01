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Не жалею ни о чём


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Вчера, 12:17
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Поменять все в жизни можно в любом возрасте: профессию, место жительства, жену. Наш 7500-й подписчик – Виктор ГРАКОВ. За свой 51 год он поменял 4 профессии, три места жительства и одну жену. Но газету «Время» читает всю жизнь. «Выписывали ещё мои родители. Их уже нет, но привычка трижды в неделю читать о городе осталась», - признаётся Виктор.

Не жалею ни о чём
Виктор ГРАКОВ с гражданской женой Галиной. Любви все возрасты покорны.

В Ангарск семья Граковых приехала в 1967 году. Отца Виктора направили сюда по службе из Казахстана, он был военным. Виктор отучился на токаря и устроился работать на АЭХК. Хорошая зарплата, светлое будущее. И тут в деревне Большая Елань встретил свою первую жену на танцах.

Переезжать в город девушка отказалась, так что Виктору пришлось променять цивилизацию на любовь. Токари в Большой Елани не нужны, пошёл работать в колхоз. Тамошнее руководство отправило парня учиться на ветеринара-фельдшера. Лечил крупный рогатый скот.

- Это как раз та профессия, которая мне пришлась по душе. По ней скучаю. Коровы, они ведь те же люди, только сказать ничего не могут. Очень умные.

В Большой Елани Виктор прожил не больше 10 лет. Родили троих детей, но потом не заладилось, развелись. Мужчина вернулся в Ангарск и устроился работать грузчиком на «Тепличное». Позже переквалифицировался на водителя. Там же в то время сортировщицей на складе готовой продукции работала Галина.

- Я её сразу заприметил. Но мы ведь люди взрослые уже, просто так не подойдёшь и не пригласишь на свидание. Разговаривали иногда, встречались на корпоративных праздниках. Я долго ухаживал.

Долго - это 10 лет! Вот что называется выбор с пристрастием. Кстати, избраннице Виктора на тот момент было 55 лет. Самому жениху – 45. Но это не помешало. Виктор пару раз провожал Галину до дома, а как-то раз просто остался.

- Конечно, дети неоднозначно восприняли мою новую жену. Надеюсь, со временем они меня поймут. А вот Галины дети были за нас рады. Внуки называют меня дедом. Мы вместе живём уже 7 лет. Наконец, я счастлив. Я не жалею, что в своё время уехал из города в деревню, а потом обратно. Вообще ни о чём не жалею. Правильно говорят: нет худа без добра.

От нашей газеты подписчик получил в подарок сертификат в Универмаг на Чайковского.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото из семейного
альбома Виктора и Галины


Ждём в редакции

3500-го подписчика ВОРОЖЦОВУ О.А. (12а микрорайон, дом №5),
8500-го - ЧАЩУХИНУ (ТЦ «Центр»),
9000-го – БРЕДИХИНУ (212 квартал, дом №14), 11000-го – ПЫРОВУ (22 микрорайон, дом №1) и 11500-го – КРЮКОВА (94 квартал, дом №4).

Приходите за подарками! Возьмите с собой паспорт, квитанцию и вашу любимую фотографию.
Вчера, 12:17 - WalterShock написал(а):
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Вчера, 14:33 - Olga2017 написал(а):
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Граков ! Тебе  не стыдно  писать такую  статью . Почему ты  не расказал о том  как  твоя  галя выгоняла твоих  детей  из квартиры, а ты смотрел  на  все  это  и молчал .или  ты  забыл  как  в июне  месяце ,когда  твоя  галя , была в очередном  запои ,ты  пришел  к своей  дочери  на  работу и плакат,  жалуясь на свою жизнь? Какой же  ты позорник! !!
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