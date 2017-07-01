Не жалею ни о чём

Поменять все в жизни можно в любом возрасте: профессию, место жительства, жену. Наш 7500-й подписчик – Виктор ГРАКОВ. За свой 51 год он поменял 4 профессии, три места жительства и одну жену. Но газету «Время» читает всю жизнь. «Выписывали ещё мои родители. Их уже нет, но привычка трижды в неделю читать о городе осталась», - признаётся Виктор. Виктор ГРАКОВ с гражданской женой Галиной. Любви все возрасты покорны.
В Ангарск семья Граковых приехала в 1967 году. Отца Виктора направили сюда по службе из Казахстана, он был военным. Виктор отучился на токаря и устроился работать на АЭХК. Хорошая зарплата, светлое будущее. И тут в деревне Большая Елань встретил свою первую жену на танцах.
Переезжать в город девушка отказалась, так что Виктору пришлось променять цивилизацию на любовь. Токари в Большой Елани не нужны, пошёл работать в колхоз. Тамошнее руководство отправило парня учиться на ветеринара-фельдшера. Лечил крупный рогатый скот. - Это как раз та профессия, которая мне пришлась по душе. По ней скучаю. Коровы, они ведь те же люди, только сказать ничего не могут. Очень умные.
В Большой Елани Виктор прожил не больше 10 лет. Родили троих детей, но потом не заладилось, развелись. Мужчина вернулся в Ангарск и устроился работать грузчиком на «Тепличное». Позже переквалифицировался на водителя. Там же в то время сортировщицей на складе готовой продукции работала Галина. - Я её сразу заприметил. Но мы ведь люди взрослые уже, просто так не подойдёшь и не пригласишь на свидание. Разговаривали иногда, встречались на корпоративных праздниках. Я долго ухаживал.
Долго - это 10 лет! Вот что называется выбор с пристрастием. Кстати, избраннице Виктора на тот момент было 55 лет. Самому жениху – 45. Но это не помешало. Виктор пару раз провожал Галину до дома, а как-то раз просто остался. - Конечно, дети неоднозначно восприняли мою новую жену. Надеюсь, со временем они меня поймут. А вот Галины дети были за нас рады. Внуки называют меня дедом. Мы вместе живём уже 7 лет. Наконец, я счастлив. Я не жалею, что в своё время уехал из города в деревню, а потом обратно. Вообще ни о чём не жалею. Правильно говорят: нет худа без добра.
От нашей газеты подписчик получил в подарок сертификат в Универмаг на Чайковского.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото из семейного
альбома Виктора и Галины
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