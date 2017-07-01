Не стреляй!



Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Вид этого сооружения на фоне Дворца культуры резал глаз, и общественность возмутилась, мол, нашли куда воткнуть! И вот, казалось бы, можно порадоваться: аттракцион поработал всего пару дней, недавно на нём появилась бумага от КУМИ, требующая строение убрать. Поскольку размещено оно там самовольно. Но на самом деле радоваться нечему.Тир этот принадлежит индивидуальному предпринимателю Виталию БОРОВИКУ. Парковыми развлечениями он занимается довольно давно. Например, много лет его тир стоял на аллее Любви, до сих пор работают аттракционы у кинотеатра «Родина» и в парке за ДК «Современник». Человек хочет работать, развиваться, расширять свой бизнес. С чего бы вдруг ему начать самовольничать?- рассказал нашей газете предприниматель. –Если бы на все наши замечания реагировали так же быстро и однозначно! Тем не менее факт: никаких тиров не будет ни в парке «Нефтехимик», ни на аллее Любви. Остальные, уже работающие, тоже под вопросом. Такое впечатление, что именно этот вид развлечений решили выкосить в нашем городе под корень. Это было бы ничего, если бы была альтернатива.Посмотрим пристальнее на наши парки. Что там есть? Батуты для детей. Кое-какая торговля, самая примитивная, без фантазии и изыска.Что-то ещё не для малышей? Ах да, появился картодром в парке за ДК «Современник». С трассой, огороженной старыми автомобильными покрышками. Как говорится, бедненько, но чистенько.На Еловском водохранилище нет вообще ничего, в жаркий день даже воды не найти. Но это место – тема для отдельного разговора.Виталий подобную скудость объясняет просто: с предпринимателями не заключается долгосрочных договоров.