Не стреляй!

Вся эта история формально началась с парка ДК «Нефтехимик». В начале лета там появилась коробка из профлиста. Оказалось, что это будет тир. В ангарских парках основные развлечения только для детей.
Вид этого сооружения на фоне Дворца культуры резал глаз, и общественность возмутилась, мол, нашли куда воткнуть! И вот, казалось бы, можно порадоваться: аттракцион поработал всего пару дней, недавно на нём появилась бумага от КУМИ, требующая строение убрать. Поскольку размещено оно там самовольно. Но на самом деле радоваться нечему.
Тир этот принадлежит индивидуальному предпринимателю Виталию БОРОВИКУ. Парковыми развлечениями он занимается довольно давно. Например, много лет его тир стоял на аллее Любви, до сих пор работают аттракционы у кинотеатра «Родина» и в парке за ДК «Современник». Человек хочет работать, развиваться, расширять свой бизнес. С чего бы вдруг ему начать самовольничать?- Заявление о своём желании установить тир в парке «Нефтехимик» я направил в администрацию АГО ещё в январе,
- рассказал нашей газете предприниматель. – Более того, в том заявлении было перечислено пять мест, где я предлагал разместить тиры, батуты, торговлю игрушками и мороженым, квасом. На Еловском водохранилище, кроме прочего, думал поставить летнее кафе. По парку «Нефтехимик» я получил устное согласие руководителя МБУ «Парки Ангарска» Максима ГЕНДЛЕРА. Он же говорил мне, что руководитель управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи тоже дала положительное резюме. Мне говорили, что и руководство АГО не возражает, необходимая подпись будет получена буквально со дня на день. Поэтому я и взял на себя смелость поторопиться: сезон нашей работы слишком короткий, чтобы ждать. И тут появилась заметка в вашей газете…
Если бы на все наши замечания реагировали так же быстро и однозначно! Тем не менее факт: никаких тиров не будет ни в парке «Нефтехимик», ни на аллее Любви. Остальные, уже работающие, тоже под вопросом. Такое впечатление, что именно этот вид развлечений решили выкосить в нашем городе под корень. Это было бы ничего, если бы была альтернатива.Этого тира скоро не будет. И ничего вместо него.
Посмотрим пристальнее на наши парки. Что там есть? Батуты для детей. Кое-какая торговля, самая примитивная, без фантазии и изыска.
Что-то ещё не для малышей? Ах да, появился картодром в парке за ДК «Современник». С трассой, огороженной старыми автомобильными покрышками. Как говорится, бедненько, но чистенько.
На Еловском водохранилище нет вообще ничего, в жаркий день даже воды не найти. Но это место – тема для отдельного разговора.
Виталий подобную скудость объясняет просто: с предпринимателями не заключается долгосрочных договоров.
Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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