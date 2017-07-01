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Платить штрафы надо вовремя


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Вчера, 12:49
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Платить штрафы надо вовремя

Гражданин, привлеченный к административной ответственности в виде штрафа, имеет право в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу оплатить его в добровольном порядке, предоставив квитанцию по месту рассмотрения дела.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в суде, в вышестоящем ОВД по месту рассмотрения дела в течение 10 суток с момента получения копии постановления. Если постановление не было обжаловано в установленный законом срок, оно вступает в законную силу. По истечении срока для добровольной оплаты постановление направляется в службу судебных приставов для принудительного взыскания неоплаченного штрафа.

Гражданин, не оплативший своевременно штраф, может быть привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает наложение 2-кратного размера неоплаченного штрафа, либо административный арест до 15 суток. Кроме того, от ранее неоплаченного штрафа гражданин не освобождается.

За неуплату административного штрафа в установленный законом срок только в Анграске в 2017 году привлечено 406 правонарушителей, в отношении 72 из них судом приняты решения об административном аресте.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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