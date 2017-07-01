Где же будут сортировать мусор?

В совещании участвовали депутат Законодательного собрания Анастасия Егорова, представители от регионального министерства имущественных отношений, органов местного самоуправления Иркутского района, глава Большереченского муниципального образования Юрий Витер.По данным надзорных органов в сфере охраны окружающей среды, на территории Большереченского МО зарегистрировано две несанкционированных свалки площадью 1,5 га и объемом накопленных отходов 4,5 тыс. м3. В Листвянском МО находятся три свалки общей площадью 1,6 га и объемом отходов 40 тыс. м3. На совещании был поставлен вопрос о том, что администрации Иркутского района необходимо подготовить и направить в минприроды региона пакет документов для предоставления субсидий областного бюджета на софинансирование необходимых мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов.По словам Андрея Крючкова, после ликвидации несанкционированных свалок в Большереченском и Листвянском МО там возможно строительство мусоросортировочной станции с элементом переработки твёрдых коммунальных отходов и мусороперегрузочной станции. Предполагается, что мощность перегрузочных мусоросортировочных пунктов в этих муниципалитетах будет 20 тыс. м3 в год. В настоящее время началась проработка вопроса по выбору земельного участка под строительство этих объектов, такой участок должен соответствовать действующему природоохранному законодательству.