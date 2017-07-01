Рожать стали меньше, болеть больше

Фото Николая СТЕРНИНА



Виктория КОСТИНА

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Заслушав информацию представителей Министерства здравоохранения области, иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, областного перинатального центра, участники круглого стола отметили: несмотря на предпринимаемые меры, ВИЧ-инфекция продолжает распространяться как в Российской Федерации, так и в нашей области. Это влечет за собой значительные социально-экономические и демографические потери, представляет угрозу личной, общественной и национальной безопасности.Не секрет, что Иркутская область относится к регионам со сложной эпидемиологической обстановкой и масштабным распространением ВИЧ-инфекции. В 2016 году в области был отмечен рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 10,2%. По уровню заболеваемости область занимает второе место по Сибирскому федеральному округу (показатель 163,6 чел. на 100 тысяч населения).На 1 января 2017 года общее число ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на территории Иркутской области, составило 51 039 человек. Показатель пораженности по области составляет 1558,4 на 100 000 населения. Фактически на территории Приангарья на 1 января 2017 года проживают 33 024 человека с ВИЧ (без учета иностранцев, иногородних, лиц, находящихся в местах лишения свободы), из них 25718 человек состоят на диспансерном учете.Из общего числа несовершеннолетних, имеющих положительный статус ВИЧ (730 человек), в 2016 году подростки в возрасте 15-17 лет составили 18,8% (137 человек). Среди них 54,7% заражены при вертикальном контакте - от больной матери во время беременности, родов и кормления грудью, 35,8% (49 человек) заразились половым путем, 1% (7 человек) при употреблении наркотиков. У 5 человек не установлен путь заражения ВИЧ-инфекцией, что вызывает серьезную озабоченность.В 2016 году от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 808 детей. Это меньше, чем в прошлом году, на 8,9% (887 детей в 2015 году).Демографическая ситуация в нашей области тоже отнюдь не радужная. За 20 лет численность детского населения региона снизилась на 238 304 детей и подростков. Важным фактором естественной убыли является снижение суммарного коэффициента рождаемости (показатель числа детей, рожденных одной женщиной условного поколения в течение репродуктивного периода ее жизни).