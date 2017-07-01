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Рожать стали меньше, болеть больше


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Сегодня, 11:45
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29 июня в Ангарске в рамках деятельности координационного межконфессионального совета при Законодательном собрании Иркутской области прошёл круглый стол на тему «Вопросы демографии: профилактика ВИЧ-инфекции, предотвращение абортов».

Рожать стали меньше, болеть больше
Несмотря на предложенные правительством меры, рождаемость растёт не так, как хотелось бы.
Фото Николая СТЕРНИНА


Заслушав информацию представителей Министерства здравоохранения области, иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, областного перинатального центра, участники круглого стола отметили: несмотря на предпринимаемые меры, ВИЧ-инфекция продолжает распространяться как в Российской Федерации, так и в нашей области. Это влечет за собой значительные социально-экономические и демографические потери, представляет угрозу личной, общественной и национальной безопасности.

Не секрет, что Иркутская область относится к регионам со сложной эпидемиологической обстановкой и масштабным распространением ВИЧ-инфекции. В 2016 году в области был отмечен рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 10,2%. По уровню заболеваемости область занимает второе место по Сибирскому федеральному округу (показатель 163,6 чел. на 100 тысяч населения).

На 1 января 2017 года общее число ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на территории Иркутской области, составило 51 039 человек. Показатель пораженности по области составляет 1558,4 на 100 000 населения. Фактически на территории Приангарья на 1 января 2017 года проживают 33 024 человека с ВИЧ (без учета иностранцев, иногородних, лиц, находящихся в местах лишения свободы), из них 25718 человек состоят на диспансерном учете.

Из общего числа несовершеннолетних, имеющих положительный статус ВИЧ (730 человек), в 2016 году подростки в возрасте 15-17 лет составили 18,8% (137 человек). Среди них 54,7% заражены при вертикальном контакте - от больной матери во время беременности, родов и кормления грудью, 35,8% (49 человек) заразились половым путем, 1% (7 человек) при употреблении наркотиков. У 5 человек не установлен путь заражения ВИЧ-инфекцией, что вызывает серьезную озабоченность.

В 2016 году от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 808 детей. Это меньше, чем в прошлом году, на 8,9% (887 детей в 2015 году).

Демографическая ситуация в нашей области тоже отнюдь не радужная. За 20 лет численность детского населения региона снизилась на 238 304 детей и подростков. Важным фактором естественной убыли является снижение суммарного коэффициента рождаемости (показатель числа детей, рожденных одной женщиной условного поколения в течение репродуктивного периода ее жизни).

Виктория КОСТИНА


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