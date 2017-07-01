Не выбрасывать!

Фото Николая СТЕРНИНА



Настя ЖИЛКИНА

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Боксы похожи на мини-холодильники на входе в магазины, в них можно положить одежду, обувь, игрушки, которые вам самим не нужны. Инициатор установки таких боксов иркутянка Светлана ПЕРВЕНЕЦКАЯ, педагог-организатор в доме детского творчества № 2 Иркутска. Помимо основной деятельности, сейчас Светлана является социальным предпринимателем – содержит в Иркутске благотворительный магазин «Вторник».Идея благотворительных магазинов для больших городов не нова, самый первый из них появился в Санкт-Петербурге, называется «Спасибо». Схема работы такая: в специальные боксы люди скидывают всё, что ни носить, ни выбросить не могут. Волонтёры эти вещи вынимают, сортируют. Совсем плохие идут на подстилки для бездомных животных или же в утилизацию. Вещи получше чинят и раздают нуждающимся. Хорошие вещи поступают в благотворительный магазин, где их продают по низкой цене. Прибыль, вырученная с них, тоже идёт в помощь бедным.Такой магазин Светлана открыла в Иркутске в январе. Начали с семи боксов в областном центре. Неделю назад ещё два появились в Ангарске - в супермаркетах «Слата» в 6 микрорайоне («Лола») и в 13 микрорайоне («Мега»). К сожалению, всё, что скинут в них ангарчане, пойдёт не местным нуждающимся, а уедет в Усольский район, в маленькие деревни.