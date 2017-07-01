.
,

Не выбрасывать!


0

Вчера, 12:44
 Количество просмотров: 76
    

В двух ангарских магазинах «Слата» появились специальные боксы для сбора ненужных вещей.

Не выбрасывать!
Боксы для сбора вещей стоят в «Лоле» и в «Меге».
Фото Николая СТЕРНИНА


Боксы похожи на мини-холодильники на входе в магазины, в них можно положить одежду, обувь, игрушки, которые вам самим не нужны. Инициатор установки таких боксов иркутянка Светлана ПЕРВЕНЕЦКАЯ, педагог-организатор в доме детского творчества № 2 Иркутска. Помимо основной деятельности, сейчас Светлана является социальным предпринимателем – содержит в Иркутске благотворительный магазин «Вторник».

Идея благотворительных магазинов для больших городов не нова, самый первый из них появился в Санкт-Петербурге, называется «Спасибо». Схема работы такая: в специальные боксы люди скидывают всё, что ни носить, ни выбросить не могут. Волонтёры эти вещи вынимают, сортируют. Совсем плохие идут на подстилки для бездомных животных или же в утилизацию. Вещи получше чинят и раздают нуждающимся. Хорошие вещи поступают в благотворительный магазин, где их продают по низкой цене. Прибыль, вырученная с них, тоже идёт в помощь бедным.

Такой магазин Светлана открыла в Иркутске в январе. Начали с семи боксов в областном центре. Неделю назад ещё два появились в Ангарске - в супермаркетах «Слата» в 6 микрорайоне («Лола») и в 13 микрорайоне («Мега»). К сожалению, всё, что скинут в них ангарчане, пойдёт не местным нуждающимся, а уедет в Усольский район, в маленькие деревни.

Настя ЖИЛКИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
В СВОБОДНОМ ПОЛЁТЕ
60 не возраст
Наставника не забыли
Все новости категории

Реклама


СРОЧНО ТЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
т. 8-950-134-77-30
т. 8-964-809-78-16 _________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Снимала порчу
Виноваты оба
С банком шутки плохи
Все новости категории

Общество
Сами не видим
Медики сгоняли в будущее
Приятное с полезным
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (59)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru