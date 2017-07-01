.
,

Приятное с полезным


0

Вчера, 13:50
 Количество просмотров: 54
    

14-16 июля в Байкальске пройдёт фестиваль «Виктория-2017» и гастрономический тур великого чайного пути «Секреты кухни Южного Прибайкалья».

Ежегодный и один из самых популярных фестивалей, проводимых на Байкале, в период проведения которого в изобилии собирается урожай клубники, – экологически чистый продукт, выращенный в лучах солнца в открытом грунте! Байкальчане придумали его в период глубочайшего кризиса, 9 лет назад, чтобы доказать всем и себе в том числе, что могут зарабатывать не только на целлюлозно-бумажном комбинате.

Фестиваль клубники всегда проходит весело. На каждый день разрабатывается конкурсная и культурная развлекательная программы, по вечерам проходят дискотеки и концерты. Гостей ждет ярмарка кулинарных клубничных шедевров и возможность приобрести клубнику в больших количествах. Дегустации блюд из клубники удивят любого гурмана, ведь эту ягоду можно использовать не только в выпечке и десертах!

Соб. инф.

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
В СВОБОДНОМ ПОЛЁТЕ
60 не возраст
Наставника не забыли
Все новости категории

Реклама


СРОЧНО ТЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
т. 8-950-134-77-30
т. 8-964-809-78-16 _________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Снимала порчу
Виноваты оба
С банком шутки плохи
Все новости категории

Общество
Сами не видим
Медики сгоняли в будущее
Приятное с полезным
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (59)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru