Приятное с полезным

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Ежегодный и один из самых популярных фестивалей, проводимых на Байкале, в период проведения которого в изобилии собирается урожай клубники, – экологически чистый продукт, выращенный в лучах солнца в открытом грунте! Байкальчане придумали его в период глубочайшего кризиса, 9 лет назад, чтобы доказать всем и себе в том числе, что могут зарабатывать не только на целлюлозно-бумажном комбинате.Фестиваль клубники всегда проходит весело. На каждый день разрабатывается конкурсная и культурная развлекательная программы, по вечерам проходят дискотеки и концерты. Гостей ждет ярмарка кулинарных клубничных шедевров и возможность приобрести клубнику в больших количествах. Дегустации блюд из клубники удивят любого гурмана, ведь эту ягоду можно использовать не только в выпечке и десертах!