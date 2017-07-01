Медики сгоняли в будущее

В минувшие выходные в районе Смоленщины проходил десятый областной туристический слет медицинских работников Иркутской области «Назад в будущее». Сборная команда Ангарска завоевала 3 место.Сборная команда медиков АМОН на областном турслёте вошла в тройку лидеров.
Медики играли в волейбол, мини-футбол, проходили туристическую эстафету, представляли визитную карточку, домашнее задание, показывали скетч-шоу на медицинскую тему и демонстрировали кулинарное мастерство. Никаких профессиональных заданий. Только спорт и веселье.
Среди 12 команд две были из нашего города. Помимо сборной из нескольких лечебных учреждений, в турслете участвовали медики из БСМП. Они по количеству набранных очков стали четвертыми. Особо у них отличилась старшая медицинская сестра урологического отделения Наталья КОВШОВА. Она стала второй в конкурсе кашеваров, накормив членов жюри курицей в карамели.
Маргарита ЗАДОРИНА,
фото предоставлено ЦМСЧ-28